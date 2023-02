Студия Blumhouse приступила к съемкам экранизации хоррор-серии Five Nights at Freddy’s

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Режиссер « Обители страха » Эмма Тамми приступила к съемкам экранизации популярной серии компьютерных игр «Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy’s) под рабочим названием «Плохой кекс». Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на главу студии Blumhouse Джейсона Блума В касте картины заявлены Джош Хатчерсон . По слухам Лиллард может предстать в образе Уильяма Афтона, главного антагониста игровой серии, а Хатчерсона видят в образе ночного охранника Майка Шмидта, за которого геймеры играют в первой части.Впервые о киноадаптации Five Nights at Freddy’s заговорили в 2015 году. С тех пор сценарий и концепция картины неоднократно менялись. В январе 2017-го создатель хоррор-серии Скотт Коутон заявил, что производство «вернулось на круги своя» после неудач и трудностей в киноиндустрии. В 2018-м Blumhouse подписала контракт, запланировав релиз фильма на 2020-й. В том же году было объявлено, что Крис Коламбус займет режиссерское кресло. Через несколько месяцев благодаря Коутону стало известно, что сценарий полностью переработают, а осенью 2021-го Коламбус расстался со командой ленты, чье производство остановилось из-за пандемии коронавируса.Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведённых в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.