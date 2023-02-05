Дмитрий Орлов и Лиза Климова купаются в море ночью в отрывке мелодрамы «Лёгкое знакомство»

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«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца: 5 новейших фильмов об Искусственном интеллекте

Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС

Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале в Мумбаи

Завершились съемки сериала «Всем по 50» с Порошиной, Жигуновым и Бойко

Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов оказываются втянуты в дело исчезновения девочки

«Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности

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Киану Ривз обратился в суд с требованием защитить его от преследований незнакомца

Сталкер утверждает, что они с Ривзом родственники