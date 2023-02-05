Дмитрий Орлов и Лиза Климова купаются в море ночью в отрывке мелодрамы «Лёгкое знакомство»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок мелодрамы Александра Крестникова
«Лёгкое знакомство
», основанной на пьесе маститого драматурга Валентина Красногорова
.
Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане. Кто она? Представительница древнейшей профессии или утонченная искательница приключений, действительно ли он ей понравился, или обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.
«Эта история, на мой взгляд, будет интересна зрителям и через десять лет, и через двадцать. За последние столетия люди, по сути, мало в чем изменились. Мы поменяли гусиные перья на клавиши ноутбуков, но наши мысли, чувства, сомнения, страхи – те же
», – считает режиссер Александр Крестников.
Ведущие роли в картине исполнили Дмитрий Орлов
, Лиза Климова
, Дмитрий Колчин
, Михаил Шамков
, Ксения Чигина
и другие. В российский прокат «Лёгкое знакомство» вышло 2 февраля.
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