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Дмитрий Орлов и Лиза Климова купаются в море ночью в отрывке мелодрамы «Лёгкое знакомство»

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Новости кино >>
5 февраля 2023
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок мелодрамы Александра Крестникова «Лёгкое знакомство», основанной на пьесе маститого драматурга Валентина Красногорова.



Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане. Кто она? Представительница древнейшей профессии или утонченная искательница приключений, действительно ли он ей понравился, или обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.

Дмитрий Орлов и Лиза Климова купаются в море ночью в отрывке мелодрамы «Лёгкое знакомство»

«Эта история, на мой взгляд, будет интересна зрителям и через десять лет, и через двадцать. За последние столетия люди, по сути, мало в чем изменились. Мы поменяли гусиные перья на клавиши ноутбуков, но наши мысли, чувства, сомнения, страхи – те же», – считает режиссер Александр Крестников.

Ведущие роли в картине исполнили Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина и другие. В российский прокат «Лёгкое знакомство» вышло 2 февраля.
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