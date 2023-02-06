«Догмен» Люка Бессона выйдет в российский прокат 15 июня

Летом в российский прокат выйдет новая режиссерская работа Люка Бессона. Картину «Догмен» выпустит в кинотеатрах 15 июня компания ARNA Media, уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба компании ARNA Media
Главная роль в боевике досталась актеру и музыканту Калебу Лэндри Джонсу, обладателю приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Компанию ему составили Мариса Беренсон, Майкл Гарза и Кристофер Денэм. Бессон поставил картину по собственному сценарию.
«Догмен» рассказывает историю Дугласа, который с детства сталкивался с человеческой жестокостью и пришел к выводу, что в этом мире можно доверять только собакам. Они безмерно преданы ему и готовы выполнять любые приказы: крадут драгоценности, собирают долги и даже готовят блинчики. Все роли в команде четко распределены. Но впереди маячит жирная кость – босс мексиканского картеля, захвативший власть в городе. Там, где бессильна полиция, за дело берутся терьеры и шпицы.
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