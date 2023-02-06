Ирине Гринёвой исполнилось 50 лет

Сегодня, 6 февраля, отмечает свое 50-летие популярная российская актриса театра и кино Ирина Гринёва
.
Ирина Анатольевна
родилась 6 февраля 1973 года в Казани. Окончила Ярославский государственный театральный институт, затем — класс экспрессивной пластики Геннадия Абрамова в «Школе драматического искусства
» Анатолия Васильева
. Первой театральной ролью в 1995-м стал образ Маги в спектакле Владимира Агеева
«Игра в классики
» по Хулио Кортасару. В том же году за эту роль была отмечена премией «Лучший дебют» на фестивале имени Владимира Высоцкого. С 1998-го входит в труппу Московского театра имени Станиславского
, где сотрудничала с Дмитрием Крымовым
, Владимиром Мирзоевым
и Виктором Шамировым
. На других сценах (ЦДР
, «Практика
», «Другой театр
») играла в постановках Владимира Агеева, Деклана Доннеллана
, Ольги Субботиной
, Питера Вайля и других известных театральных режиссеров.
В кино дебютировала в 1996-м, сыграв в фильме Валерия Фокина
«Дом для богатых
». На ее счету более 50 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Самозванцы
», «Щит Минервы
», «Всегда говори "всегда"
», «Мой личный враг. Детектив от Татьяны Устиновой
», «Я остаюсь
», «Год Золотой Рыбки
», «Откройте, Дед Мороз!
», «Голоса
», «Возвращение домой
», «МУР. Третий фронт
», «На одном дыхании
», «Новогодний рейс
», «30 свиданий
», «Таинственная страсть
», «Икра
», «Доктор Лиза
» и «В Бореньке чего-то нет
». Совсем скоро актрису можно будет увидеть в образе Любови Орловой
в сериале «Раневская
».
Лауреатка нескольких престижных наград, включая две «Чайки» и премии «Лица года» и «Золотая лира».
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