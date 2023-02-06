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Джей Джей Абрамс и Леонардо ДиКаприо взялись за экранизацию «Билли Саммерса» Стивена Кинга

6 февраля
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Новости кино >>
6 февраля 2023
Джей Джей Абрамс и Леонардо ДиКаприо спродюсируют полнометражную экранизацию романа Стивена Кинга «Билли Саммерс». Согласно Deadline, глава студии Bad Robot может занять режиссерское кресло, а знаменитый актер претендует на главную роль.


Зрителям поведают о наемном убийце Билли Саммерсе, решившем перед уходом на пенсию взяться за последнюю очень прибыльную работу, дабы обеспечить себе безбедную старость. Для выполнения задания ему требуется поселиться в тихом городке под видом начинающего писателя. Он устраивается в офис с видом на то место, где киллер Джоэл Аллен предстанет перед судом за стрельбу в двух человек во время игры в покер. Осужденный совершил достаточно убийств, чтобы некоторые высокопоставленные мафиози испугались, что стрелок будет изобличать своих бывших работодателей, чтобы смягчить приговор.

Сценарий для картины, ранее запланированной в виде десятисерийного шоу, пишут Эдвард Звик и Маршалл Херсковиц. В случае согласия для Абрамса лента станет возвращением к режиссуре спустя четыре года после выхода девятого эпизода «Звездных войн». Ранее его компания работала над тремя телевизионными адаптациями произведений Кинга — сериалами «11.22.63», «Касл-Рок» и «История Лизи».
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