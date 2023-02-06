На «Dомашнем» состоятся премьеры мелодрам с Юлией Франц, Глафирой Тархановой и Денисом Матросовым

Главная героиня мини-сериала Марина счастлива с Петром и собирается за него замуж. Но их планы меняет одна встреча. В кафе Марина знакомится с Леной, которую обвиняют в краже. Она заступается за девушку, приводит ее к себе домой и решает приютить. Лена рассказывает о своем отчиме-монстре, из-за которого погибла ее мать. Каким страшным ударом обернулось для Марины известие о том, что ее любимый Пётр и есть ужасный отчим Лены.
По сюжету скромный следователь Елена Савина уверена: застигнутая на месте преступления Анна Власова – не убийца, хотя девушка и берет всю вину на себя. Савина считает, что Анна кого-то покрывает. Вопреки всему, перебрав множество подозреваемых, Лене удается найти настоящего убийцу. Теперь перед ней встает дилемма – посадить невиновную Аню или выдать полиции настоящего преступника. Ведь убийца – ее близкий человек.
Случайное знакомство с обаятельным мужчиной Кириллом в корне меняет стабильную жизнь Наташи. Она влюблена и счастлива, но есть две небольшие проблемы: Наташа собирается замуж за Петра, который не хочет отпускать любимую, а ее подруга Алина беременна от Кирилла. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда оказывается, что Пётр и Кирилл – родные братья.
В эпицентре событий окажется Ирина, планирующая свадьбу с любимым мужчиной и ждущая от него ребёнка. Ее мечтам не суждено сбыться – Олег попадает в аварию и, очнувшись, не помнит ничего, кроме бывшей жены Яны и их сына. Она решает воспользоваться случаем и забирает Олега к себе. Все попытки Иры напомнить Олегу об их совместном прошлом тщетны: он счастлив с семьей. Со временем Олег все-таки стал понимать, что его тянет к Ире, несмотря на то, что он совсем ее не знает.
Зрителям расскажут про детского тренера по фигурному катанию Анну Королёву. Она мечтает воспитать олимпийских чемпионов, но каждый раз ее самые перспективные ученики уходят к более известным тренерам. Все меняется с появлением новой ученицы – одаренной и перспективной, но «ершистой» Дины. Шаг за шагом Анна ведет свою ученицу к победе. У Дмитрия, отца Дины, зреет взаимная симпатия к тренеру. Девочка это поняла и считает, что ее предали, и накануне соревнований уходит от Анны. История снова повторяется, но появляется человек, который готов все исправить.
По сюжету бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на неудачу, она собирается добиться своей цели любой ценой. Рита встречает известного актера, который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но соглашается. Пустяковое, казалось бы, дело оказалось сложнее, чем она думала.
Это рассказ про скромного экскурсовода Дашу. Она в силу обстоятельств вынуждена согласиться на неожиданное предложение бывшей однокурсницы Алисы — поработать риелтором на одной из сделок, выдавая себя за нее. Потенциальный покупатель, француз Пьер Сабуров, приезжает в Россию, чтобы подписать договор и ближе познакомиться с Алисой. Каково же было удивление Даши, когда вместо француза Пьера она видит перед собой друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе.
По сюжету домохозяйка Света всю себя отдает мужу и сыну. Долгие годы она закрывала глаза на бесконечные пьянки и измены супруга, но ее запас прочности заканчивается, когда муж в порыве ненависти поднимает руку на сына. В эти трудные времена ей помогает одноклассник Герман.
Главная героиня мини-сериала Виктория настолько увлечена работой, что почти не уделяет времени своей семье. В результате автомобильной аварии она впадает в кому и понимает, что упустила семью, в которой каждый несчастен. Находясь на грани жизни и смерти, Вика осознает, что у нее есть очень короткий срок, чтобы исправить собственные ошибки.
Потерявшая свой бизнес из-за пандемии, в прошлом очень успешная бизнес-леди Валерия вынуждена устроиться в агентство домашнего персонала «Хозяйственные жены». Одним из клиентов агентства оказывается Илья Разиньков, которого Лера когда-то несправедливо уволила. Илья отыгрывается на бывшей начальнице за прошлые обиды, но, чтобы сохранить работу и заработок, Лера обязана продержаться в семье Разинькова месяц.
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