Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На «Dомашнем» состоятся премьеры мелодрам с Юлией Франц, Глафирой Тархановой и Денисом Матросовым

6 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
6 февраля 2023
На «Dомашнем» продолжается линейка премьер «Сказочные мелодрамы». Согласно пресс-службе телеканала, вторую премьерную неделю откроет 13 февраля в 19:00 показ мелодрамы Анны Боровской и Руслана Паушу «Маленькая тайна, большая ложь» с Ириной Горячевой и Никитой Чекановым.

На «Dомашнем» состоятся премьеры мелодрам с Юлией Франц, Глафирой Тархановой и Денисом Матросовым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня мини-сериала Марина счастлива с Петром и собирается за него замуж. Но их планы меняет одна встреча. В кафе Марина знакомится с Леной, которую обвиняют в краже. Она заступается за девушку, приводит ее к себе домой и решает приютить. Лена рассказывает о своем отчиме-монстре, из-за которого погибла ее мать. Каким страшным ударом обернулось для Марины известие о том, что ее любимый Пётр и есть ужасный отчим Лены.

Компанию исполнителям главных ролей составили Вета Росина, Евгения Любимова, Анна Алексахина и Сергей Козик.

«Иду за тобой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит марафон премьер 14 февраля остросюжетная мелодрама Карена Захарова «Иду за тобой», в которой главные роли сыграли Глафира Тарханова, Иван Бровин и Алексей Фаддеев.

По сюжету скромный следователь Елена Савина уверена: застигнутая на месте преступления Анна Власова – не убийца, хотя девушка и берет всю вину на себя. Савина считает, что Анна кого-то покрывает. Вопреки всему, перебрав множество подозреваемых, Лене удается найти настоящего убийцу. Теперь перед ней встает дилемма – посадить невиновную Аню или выдать полиции настоящего преступника. Ведь убийца – ее близкий человек.

«Нечаянная любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

15 февраля состоится премьера «Нечаянной любви» Эдуарда Пальмова с Еленой Лотовой и Ильей Алексеевым.

Случайное знакомство с обаятельным мужчиной Кириллом в корне меняет стабильную жизнь Наташи. Она влюблена и счастлива, но есть две небольшие проблемы: Наташа собирается замуж за Петра, который не хочет отпускать любимую, а ее подруга Алина беременна от Кирилла. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда оказывается, что Пётр и Кирилл – родные братья.

«Без памяти любя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

16 февраля зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы Карена Захарова «Без памяти любя». Главные роли в мини-сериале исполнили Валерия Бурдужа, Всеволод Болдин и Марина Вайнбранд.

В эпицентре событий окажется Ирина, планирующая свадьбу с любимым мужчиной и ждущая от него ребёнка. Ее мечтам не суждено сбыться – Олег попадает в аварию и, очнувшись, не помнит ничего, кроме бывшей жены Яны и их сына. Она решает воспользоваться случаем и забирает Олега к себе. Все попытки Иры напомнить Олегу об их совместном прошлом тщетны: он счастлив с семьей. Со временем Олег все-таки стал понимать, что его тянет к Ире, несмотря на то, что он совсем ее не знает.

«Хрустальная королева»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Премьерная неделя завершится 17 февраля показом «Хрустальной королевы» Евгения Семёнова. Главные роли в мелодраме исполнили Александра Виноградова и Евгений Шириков.

Зрителям расскажут про детского тренера по фигурному катанию Анну Королёву. Она мечтает воспитать олимпийских чемпионов, но каждый раз ее самые перспективные ученики уходят к более известным тренерам. Все меняется с появлением новой ученицы – одаренной и перспективной, но «ершистой» Дины. Шаг за шагом Анна ведет свою ученицу к победе. У Дмитрия, отца Дины, зреет взаимная симпатия к тренеру. Девочка это поняла и считает, что ее предали, и накануне соревнований уходит от Анны. История снова повторяется, но появляется человек, который готов все исправить.

На «Dомашнем» состоятся премьеры мелодрам с Юлией Франц, Глафирой Тархановой и Денисом Матросовым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Третья неделя «Сказочных мелодрам» стартует 20 февраля мини-сериалом Дмитрия Пантелеева «Сквозь розовые очки» с Юлией Шиферштейн и Сергеем Гузеевым.

По сюжету бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на неудачу, она собирается добиться своей цели любой ценой. Рита встречает известного актера, который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но соглашается. Пустяковое, казалось бы, дело оказалось сложнее, чем она думала.

«Как выйти замуж за француза»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


21 февраля состоится премьера мелодрамы Карена Захарова «Как выйти замуж за француза», в которой главные роли сыграли Евдокия Лаврухина и Стефан де Дюрфор.

Это рассказ про скромного экскурсовода Дашу. Она в силу обстоятельств вынуждена согласиться на неожиданное предложение бывшей однокурсницы Алисы — поработать риелтором на одной из сделок, выдавая себя за нее. Потенциальный покупатель, француз Пьер Сабуров, приезжает в Россию, чтобы подписать договор и ближе познакомиться с Алисой. Каково же было удивление Даши, когда вместо француза Пьера она видит перед собой друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе.

«От встречи до разлуки»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

22 февраля зрительниц ожидает мелодрама Эдуарда Пальмова «От встречи до разлуки» с Ксенией Роменковой и Константином Соловьёвым.

По сюжету домохозяйка Света всю себя отдает мужу и сыну. Долгие годы она закрывала глаза на бесконечные пьянки и измены супруга, но ее запас прочности заканчивается, когда муж в порыве ненависти поднимает руку на сына. В эти трудные времена ей помогает одноклассник Герман.

«С днём рождения, Вика!»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В День защитника Отечества, 23 февраля, состоится премьерный показ мелодрамы Евгения Татарова «С днём рождения, Вика!». В главных ролях – Ксения Роменкова и Денис Матросов.

Главная героиня мини-сериала Виктория настолько увлечена работой, что почти не уделяет времени своей семье. В результате автомобильной аварии она впадает в кому и понимает, что упустила семью, в которой каждый несчастен. Находясь на грани жизни и смерти, Вика осознает, что у нее есть очень короткий срок, чтобы исправить собственные ошибки.

«Жену вызывали?»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


Завершится третья неделя премьер 24 февраля мелодрамой Анны Курбатовой «Жену вызывали?» с Юлией Франц и Иваном Жидковым.

Потерявшая свой бизнес из-за пандемии, в прошлом очень успешная бизнес-леди Валерия вынуждена устроиться в агентство домашнего персонала «Хозяйственные жены». Одним из клиентов агентства оказывается Илья Разиньков, которого Лера когда-то несправедливо уволила. Илья отыгрывается на бывшей начальнице за прошлые обиды, но, чтобы сохранить работу и заработок, Лера обязана продержаться в семье Разинькова месяц.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Dомашний» покажет в феврале мелодрамы с Дарьей Щербаковой, Дарьей Фекленко и Еленой Радевич
Евдокия Лаврухина расскажет, как выйти замуж за француза
Всеволод Болдин забудет невесту в мелодраме «Без памяти любя»
Юлия Франц и Иван Жидков сыграли в мелодраме «Жену вызывали?»
Еленая Лотова и Илья Алексеев познали «Нечаянную любовь»
Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «С днем рождения, Вика!»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Анна АлексахинаИлья АлексеевАнастасия Артемьева (II)Всеволод БолдинАнна БоровскаяИван БровинВалерия БурдужаМарина ВайнбрандАлександра ВиноградоваИрина ГорячеваСергей ГузеевСтефан Де ДюрфорИван ЖидковКарен ЗахаровСергей КозикАнна КурбатоваЕвдокия ЛаврухинаЕлена ЛотоваЕвгения ЛюбимоваДенис МатросовЭдуард ПальмовДмитрий ПантелеевРуслан ПаушуКсения РоменковаВета РосинаЕвгений СемёновКонстантин СоловьёвГлафира ТархановаЕвгений ТатаровАлексей ФаддеевЮлия ФранцНикита ЧекановЕвгений ШириковЮлия Шиферштейн
фильмы
Без памяти любяЖену вызывали?Иду за тобойКак выйти замуж за французаМаленькая тайна, большая ложьНечаянная любовьОт встречи до разлукиС днём рождения, Вика!Сквозь розовые очкиХрустальная королева

фотографии >>
«Маленькая тайна, большая ложь»
«Маленькая тайна, большая ложь»
«Маленькая тайна, большая ложь»
«Маленькая тайна, большая ложь»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Геннадий Базаров
5 февраля ушёл из жизни кинорежиссёр Геннадий Базаров.

День рождения >>

Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Вера Карпова
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Владимир Селезнёв (II)
Алла Тарасова
Валентина Титова
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Жак Вильре
Элис Ив
Патрик Макни
Рональд Рейган
Джош Стюарт
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен