«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ

Объявлен шорт-лист X Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения которой состоится 24 марта в Центре международной торговли Москвы. В список вошли 34 премьеры 2022 года, а также проекты 2021-го: на звание лучших претендуют 15 сериалов и три полных метра, показ которых состоялся в позапрошлом году, уточняет пресс-служба АПКиТ.
Кроме того, в шорт-лист за 2022-й включено три номинации, связанные с онлайн-платформами. В частности, в категории «Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)» представлены «Два холма», «Русалки» и второй сезон драмы «Триггер». Среди онлайн-сериалов продолжительностью менее 12 эпизодов заявлены «13 клиническая», «Нулевой пациент» и «ЮЗЗЗ», а среди мини-сериалов — «Бесит», «Номинация» и «Пансион».
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