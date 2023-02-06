«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ

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«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик

Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы»

В прокате со 2 февраля

Как стать самым умным: «Квартет И» в эксклюзивном отрывке фильма «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

Наука против магии, люди против демонов, а отцы — против якудза

Рецензии на фильмы

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»: Мы вместе – а это уже повод

Нетрезвая прогулка «Квартета И» по Москве: без смысла и повода, но с душой