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«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ

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Новости кино >>
6 февраля 2023
Объявлен шорт-лист X Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), церемония вручения которой состоится 24 марта в Центре международной торговли Москвы. В список вошли 34 премьеры 2022 года, а также проекты 2021-го: на звание лучших претендуют 15 сериалов и три полных метра, показ которых состоялся в позапрошлом году, уточняет пресс-служба АПКиТ.

По итогам голосования жюри номинанты за 2021-й распределились следующим образом. В категорию «Лучший сериал» (до 24 серий) вошли «Вертинский», Happy End и «Хрустальный». В секции сериалов, состоящих из более чем 24 эпизодов, представлены второй сезон сериала «Анна-Детективъ», «Крепкие орешки» и «След». На звание лучшего мини-сериала претендуют «Отель Феникс», «Пропавшая» и «Топор.1943». Из комедийных проектов в шорт-лист премии попали «Вампиры средней полосы» и вторые сезоны сериалов «Полярный» и «Беспринципные». На звание лучшего анимационного сериала претендуют третий сезон «Сказочного патруля», «Три кота» и «Царевны». Главную награду среди полнометражных фильмов могут получить ленты «Батя», «Купе номер шесть» и вторая часть сказочной трилогии «Последний богатырь».

«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ
фото: кадр из сериала «Елизавета»

Премии за 2022-й могут достаться сериалам «Елизавета», «Цыпленок жареный» и третьему сезону «Шифра», которые не превышают 24 серий. В категории шоу, включающих в себя более 24 эпизодов, представлены второй сезон «Лихача», «Великолепная пятерка» и «Невский. Охота на Архитектора». За звание лучшего телевизионного мини-сериала поборются «Без памяти», «Диверсант. Идеальный штурм» и «Топор. 1944». Среди комедий на победу претендуют «Исправление и наказание», «Конец света» и «Почка», а среди анимационных шоу — «Зебра в клеточку», «Отель у овечек» и «Три кота». В секцию полнометражного игрового кино попали «Бывшие. Happy End», «Мира» и «Сердце Пармы». Широко представлено на премии и документальное кино: на награду претендуют фильмы «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Пелевин» и «Пётр I. Последний царь и первый император», а также сериалы «#Секс. В поиске ответов», «Империя: Пётр I», «Русские хакеры: начало» и «Эльбрус. Точка невозврата».

Кроме того, в шорт-лист за 2022-й включено три номинации, связанные с онлайн-платформами. В частности, в категории «Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)» представлены «Два холма», «Русалки» и второй сезон драмы «Триггер». Среди онлайн-сериалов продолжительностью менее 12 эпизодов заявлены «13 клиническая», «Нулевой пациент» и «ЮЗЗЗ», а среди мини-сериалов — «Бесит», «Номинация» и «Пансион».
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13 клиническаяHappy EndАнна-детективъ-2Балабанов. Колокольня. РеквиемБатяБез памятиБеситБеспринципные-2Бывшие. Happy endВампиры средней полосыВеликолепная пятёркаВертинскийДва холма (сериал)Диверсант. Идеальный штурмЕлизаветаЗебра в клеточкуИмперия: Пётр IИсправление и наказаниеКонец светаКрепкие орешкиКупе номер шестьЛихач-2МираНевский. Охота на АрхитектораНоминацияНулевой пациентОтель у овечекОтель ФениксПансионПелевинПётр I. Последний царь и первый императорПолярный-2Последний богатырь: Корень злаПочкаПропавшаяРусалкиРусские хакеры: началоСердце ПармыСказочный ПатрульСледТопор. 1943Топор. 1944Три котаТриггер-2ХрустальныйЦыплёнок жареныйШифр-3Эльбрус. Точка невозвратаЮЗЗЗ

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