Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии»

7 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
7 февраля 2023
В шестом сезоне «Моей геройской академии» начинается новая важная арка — и ее, конечно, сопровождает проморолик. История о «Черном герое» стартует уже 11 февраля. Экранизацией по-прежнему занимается студия BonesМоб Психо 100», «Великий из бродячих псов»).


Новый сезон вышел в эфир 1 октября 2022 года и на данный момент адаптировал арку «Паранормальная освободительная война» из оригинальной манги Кохэя Хорикоси. В ней Ассоциация героев вместе с протагонистом Идзуку Мидорией (он же Дэку) противостоят Альянсу злодеев, возглавляемому Томурой Сигараки. Все за Одного — еще один антагонист франшизы — берет под контроль тело своего последователя Сигараки и освобождает опасных преступников из тюрьмы строгого режима, также известной как Тартар. Чтобы выследить злодеев и сразиться с главным супостатом, Дэку принимает важное решение: отдаляется от друзей и демонстрирует темную сторону личности.

Читать «Атака титанов» — еще одна история с трансформацией протагониста
Новую вступительную песню Bokura no исполнит японский певец Eve (ранее его голос мы слышали в опенинге «Магической битвы» и эндинге финального эпизода «Человека-бензопилы»), а финальную тему Kita Kaze сериалу предоставила джей-рок-команда Six Lounge.

Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии»

Популярную мангу о супергероях с июля 2014 года пишет и иллюстрирует Кохэей Хорикоси. Публикует «Мою геройскую академию» Weekly Shоnen Jump, и вышедшие главы уже умещаются только в 37 танкобонах (по состоянию на февраль 2023 года). История создавалась почти десять лет и, если верить словам мангаки, может завершиться уже в этом году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
BonesАнимацияаниме
фильмы
Магическая битваМоб Психо 100Моя геройская академияПроза бродячих псовЧеловек-бензопила

фотографии >>
Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии» фотографии
Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии» фотографии
Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии» фотографии
Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Геннадий Базаров
5 февраля ушёл из жизни кинорежиссёр Геннадий Базаров.

День рождения >>

Борис Бекет
Павел Бессонов
Нериюс Гадляускас
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Ирина Бьёрклунд
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
Виктор Уэбстер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен