Один за всех: трейлер новой арки в шестом сезоне «Моей геройской академии»

В шестом сезоне «Моей геройской академии
» начинается новая важная арка — и ее, конечно, сопровождает проморолик. История о «Черном герое
» стартует уже 11 февраля. Экранизацией по-прежнему занимается студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Великий из бродячих псов
»).
Новый сезон вышел в эфир 1 октября 2022 года и на данный момент адаптировал арку «Паранормальная освободительная война
» из оригинальной манги Кохэя Хорикоси
. В ней Ассоциация героев вместе с протагонистом Идзуку Мидорией (он же Дэку) противостоят Альянсу злодеев, возглавляемому Томурой Сигараки. Все за Одного — еще один антагонист франшизы — берет под контроль тело своего последователя Сигараки и освобождает опасных преступников из тюрьмы строгого режима, также известной как Тартар. Чтобы выследить злодеев и сразиться с главным супостатом, Дэку принимает важное решение: отдаляется от друзей и демонстрирует темную сторону личности.
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«Атака титанов» — еще одна история с трансформацией протагониста
Новую вступительную песню Bokura no
исполнит японский певец Eve
(ранее его голос мы слышали в опенинге «Магической битвы
» и эндинге финального эпизода «Человека-бензопилы
»), а финальную тему Kita Kaze
сериалу предоставила джей-рок-команда Six Lounge
.
Популярную мангу о супергероях с июля 2014 года пишет и иллюстрирует Кохэей Хорикоси. Публикует «Мою геройскую академию» Weekly Shоnen Jump, и вышедшие главы уже умещаются только в 37 танкобонах (по состоянию на февраль 2023 года). История создавалась почти десять лет и, если верить словам мангаки, может завершиться уже в этом году.
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