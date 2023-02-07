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Омар Алибутаев возвращается в большой город 14 февраля

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Новости кино >>
7 февраля 2023

Второй сезон комедии «Омар в большом городе» о московских приключениях добродушного дагестанца стартует 14 февраля в онлайн-кинотеатре KION. К своим ролям в проекте вернутся Омар Алибутаев и Олег Верещагин, сообщает пресс-служба платформы.

Омар Алибутаев возвращается в большой город 14 февраля
фото: Пресс-служба KION

Несколько лет назад Омар приехал из дагестанского села покорять Москву. Он все еще живет в съемной квартире с другом Олегом, работает таксистом, однако врет родителям и друзьям, что стал настоящим миллионером. И теперь у Омара есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть – к нему в гости едут родные. А еще надо успеть одержать победу в любви: увести красавицу Асю от столичного мажора Марка, иначе родители заставят его жениться на другой.

«Мой герой сильно изменился. В первом сезоне Омар думал, что сможет покорить Москву своими методами, договориться со всеми — он ведь привык, что в его родном Дагестане все друг другу помогают. В продолжении сериала Омар уже знает законы столицы, он стал хитрым и осторожным. Мне кажется, зрители заметят изменения героя — это видно по его характеру и действиям. Можно сказать, что он в хорошем смысле зазвездился, превратился в сельского мачо», — рассказ Омар Алибутаев.

Омар Алибутаев возвращается в большой город 14 февраля
фото: Пресс-служба KION

В 2017 году на YouTube появился блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН «Сборная Дагестана», в котором колоритно и с юмором рассказывалось о том, как «понаехавшему» стать москвичом. Очень быстро блог стал популярным и продолжает выходить до сих пор. Первый сезон сериала «Омар в большом городе» был снят «Москва Медиа» и вышел на YouTube в 2019 году. В этом же году проект был назван лучшим веб-сериалом на Второй российской премии в области веб-индустрии.

«В продолжение «Омара» мой герой Олег пытается вернуть свою жизнь на рельсы, с которых его сбил Омар в начале первого сезона. Все чувства Олега искренне понимаю, было очень интересно сыграть его влюбленного в женщину — больше сказать не могу, иначе получится спойлер. Наш сериал про семейные ценности и хорошее настроение», — поделился Олег Верещагин.

Режиссером второго сезона вновь стал Дмитрий Грачев, постановщик фильмов «Невеста любой ценой» и «Свадьба по обмену». Над сценарием продолжили работу шоураннер Иван Рымарев и сценарист Георгий Гигашвили.
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