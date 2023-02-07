Третий сезон драмеди «Сама дура» стартует 21 февраля

Премьера третьего сезона драмеди «Сама дура» состоится 21 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER. К своим ролям в сериале вернутся Полина Гухман и Лиза Ищенко, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба PREMIER
В центре истории оказываются две родные сестры — незрячая Маша (Ищенко) и бунтарка Крис (Гухман). Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы. Сестры часто подставляют друг друга, после чего вместе справляются с проблемами.
«В новом сезоне у моей героини Крис поменялось отношение ко всему что ее окружает: к людям, к родителям. Я стала взрослее и Крис вместе со мной – теперь более здравый взгляд на мир помогает ей в разных ситуациях. Но все-таки, проблемы подросткового периода дают о себе знать. И это по-прежнему сериал о взаимоотношениях во всех смыслах: ты и мир, ты и люди, семья, парни, дружба», — рассказала Полина Гухман.
Режиссером продолжения выступила Анна Зайцева, поставившая предыдущие сезоны. Премьера сериала «Сама дура» состоялась в 2020 году. Оба сезона шоу вышли на YouTube и суммарно собрали более 40 млн просмотров. В 2022 году драмеди отметили главным призом немецкого фестиваля веб-сериалов Die Seriale. Также проект участвовал в конкурсе смотров веб-сериалов LAWEBFEST (США), Seoul Webfest (Южная Корея), T.O. WebFest (Канада) и Bilbao International Digital Festival (Испания).
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