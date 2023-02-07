Провинциальный чиновник Федор Добронравов отправляется на поиски дочери в Москву

По сюжету Виктор Молодцов (Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник «старой закалки» мэрии Зауральска — неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца жесткая и прогрессивная Екатерина Кулик (Ольга Медыныч) постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов «по связям» находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Он едет в Москву разобраться, действительно ли это его дочь, и если да — завоевать ее доверие.
В проекте также заняты Елена Яковлева, Марк Богатырев и Дмитрий Харатьян. «Мастодонт» снимается при поддержке Института развития интернета и Минцифры России. Сериал выйдет на платформах осенью 2023 года, а зимой на телевидении.
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