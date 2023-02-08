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Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова

8 февраля
2023 год

Новости кино >>
8 февраля 2023
Кино-Театр.Ру представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма «Две пули» режиссера Глеба Прохорова. Работа была удостоена сразу четырех наград на первом этапе 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.



По сюжету охотник со стажем Семен Тетерин идет на медведя, взяв с собой начальника колхоза Дудырева и фельдшера Митягина, у которых в этом деле почти нет опыта. Во время охоты происходит несчастный случай – убит молодой парень, который собирал в лесу дрова. Следствие не может установить, чья это была пуля. Тетерин знает, кому она принадлежала, но сможет ли он пойти до конца и доказать никому неудобную правду?

Фильм снят по мотивам повести Владимира Тендрякова «Суд». «С этим произведением меня познакомил мой мастер Аркадий Васильевич Сиренко, он предложил мне в качестве учебной работы снять одну сцену — диалог охотника со следователем. Я прочел повесть и понял, что нужно рассказывать эту историю целиком, — отмечает режиссер фильма Глеб Прохоров. — Мы работали с друзьями два года над этой историей: от сокращения повести и поиска актерского ансамбля до монтажного решения и звукового оформления. Одним из самых приятных итогов было то, что фильм тепло встретили на малой родине Тендрякова — в селе Шелоты!»

Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова

Картина была удостоена наград за режиссуру, исполнение главной роли, монтаж и костюмы на 41-м Международном студенческом фестивале ВГИК, также получила специальный приз за актерский ансамбль на 29-м Международном фестивале «Святая Анна» и спецприз на 10-м Международном форуме стран СНГ «УМУТ» (Кыргызстан). Кроме того, фильм был номинирован в категории за лучшую режиссуру игрового телефильма на 8-м «Студенческом ТЭФИ».

Часть съемок проходила в лесу при температуре -20°C. Хотя в фильме нет ни одной женской роли, команда состояла практически полностью из девушек. «Они трудились совершенно в спартанских условиях: перетаскивали оборудование, мастерили тушу медведя, организовывали работу своих департаментов, что с учетом студенческого бюджета принимало зачастую героический характер», — вспоминает режиссер.

Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова

«Для нас очень важно, что Кино-Театр.Ру становится площадкой, которая знакомит наших читателей и профильных представителей индустрии с новыми именами в кинематографе, показывая лучшие короткометражные работы с разных фестивалей. Надеемся что будем это делать гораздо чаще. Короткометражка «Две пули» поразила своим стилем и художественной составляющей. У режиссера Глеба Прохорова явно большое будущее с такой первой заявкой на победу», — отмечает главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.02.2023 - 14:32
Хотя бы про людей кино)) нормальных)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова фотографии
Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова фотографии
Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова фотографии
Несчастный случай на охоте в короткометражке «Две пули» по повести Тендрякова фотографии
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