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Короткометражный фильм «Две пули»
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Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты»

8 февраля
2023 год

Новости кино >>
8 февраля 2023

Юрий Стоянов исполнит главную роль в комедийном сериале «Мамонты». О старте съемок проекта сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты»
фото: Пресс-служба Okko

Сериал «Мамонты» расскажет историю пенсионера Николая Николаевича (Стоянов), который продает квартиру и перебирается к дочке в Новую Москву. Временно, конечно, пока не найдет собственное жилье. Но нет ничего более постоянного, чем временное, тем более, что средства на покупку новой квартиры исчезли. Наивного пенсионера обокрал интернет-мошенник, снявший с его карты все деньги от продажи недвижимости. После обращения в правоохранительные органы становится очевидно, что шанс вернуть украденное равен нулю. Отчаявшийся пенсионер решает разобраться во всем самостоятельно и берет в компаньоны 15-летнюю внучку, которая давно мечтает, чтобы дед поскорее от них съехал.

Технологическому мамонту Николаю Николаевичу и его более продвинутой внучке предстоит окунуться в прогрессивный мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться делать пробивы телефонных биллингов, скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами. Оказывается, жизнь после 65-ти только начинается.

Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты»
фото: Пресс-служба Okko

Режиссерское кресло занял Иван СоснинДалекие близкие»). Авторами сценария и шоураннерами выступают Михаил Чистов и Яна Прокопенко257 причин, чтобы жить»). За визуальную часть отвечает оператор Степан Бешкуров, работавший над сериалом «ЮЗЗЗ».

«В этом проекте меня привлекла простота и актуальность: история о наивном пожилом человеке – вообще моя излюбленная тема. Когда этот наивный взрослый человек ищет себя в современном мире, пытается как-то ужиться и найти общий язык с молодежью. Я очень часто размышляю на эту тему, пишу сценарии, снимаю кино. Мне нравится разговаривать о тех людях, которые нас окружают: родители, соседи, знакомые, простые люди, которых очень много, но которые остаются незамеченными. У них есть свои истории, какие-то свои легенды, но о них никто не знает. И эти люди оказываются очень глубокими, стоит только чуть-чуть покопаться. Из незаметного наивного человека они превращаются в главного героя фильма, которому ты сопереживаешь и на которого хочешь быть в чём-то похожим», — рассказал Иван Соснин.

На съемках компанию Стоянову составят Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова и Роман Хан.
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Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты» фотографии
Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты» фотографии
Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты» фотографии
Обманутый пенсионер Юрий Стоянов осваивает новые технологии в сериале «Мамонты» фотографии
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