Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Мишки на сервере
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько

8 февраля
2023 год

Новости кино >>
8 февраля 2023

Татьяна Орлова вернется к роли Тамары Кожемятько в новом сезоне «Папиных дочек», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: “Спасибо вам за мое детство!” Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали “Папиных дочек”. Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: “Буду!” Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал», — рассказывает Орлова.

В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи — в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.

Съемки проекта «Папины дочки. Новые» стартовали в январе этого года. Помимо Татьяны Орловой к своим ролям вернулись Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова. Проект выйдет на экраны в 2023 году.
версия для печати

Самое интересное

«Красный яр»: От Сены до Енисея
«Красный яр»: От Сены до Енисея
Исторический детектив канала НТВ – с Константином Крюковым и Петром Рыковым в XIX веке и Макаром Запорожским и Софьей Шуткиной в XXI
4 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
START
персоны
Елизавета АрзамасоваФилипп БледныйОльга ВолковаНонна ГришаеваМирослава КарповичАндрей ЛеоновАлександр ОлешкоТатьяна ОрловаАнастасия Сиваева
фильмы
Папины дочкиПапины дочки. Новые

фотографии >>
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько фотографии
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько фотографии
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько фотографии
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Мишки на сервере

Скорбим

Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Геннадий Базаров
5 февраля ушёл из жизни кинорежиссёр Геннадий Базаров.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Святослав Астрамович
Александр Василевский
Лаура Кеосаян
Сергей Комаров (II)
Алиса Лукшина
Александр Макогон
Ирина Муравьёва
Виктор Проскурин
Вячеслав Тихонов
Марта Клубович
Манфред Круг
Джек Леммон
Матильда Мэй
Клод Риш
Мэри Стинберген
Лана Тёрнер
все родившиеся 8 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?