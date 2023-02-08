В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: “Спасибо вам за мое детство!” Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали “Папиных дочек”. Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: “Буду!” Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал», — рассказывает Орлова.
В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи — в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.
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