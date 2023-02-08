Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля

Главный герой Глеб Каверин (Панфилов) – военный хирург. После очередной командировки в Африку он возвращается домой в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе беременной знаменитости становится плохо. Глава перинатального центра Евгений Добровольский (Агапов), сопровождавший девушку, в экстремальных условиях теряется, и Каверин принимает роды по дороге в больницу. Теперь он местная знаменитость, вот слава не приносит ему радости. Корреспондент местного телеканала едет к Глебу домой, где застает его жену Марину (Романенко) с любовников – теперь весь город знает, что она ему изменяет.
Каверин раздавлен, хочет вернуться в Африку, но перед отъездом пытается помочь очередной роженице, у которой якобы украли младенца. Вступая в драку с полицией, он думал, что спасает ребенка, а в итоге пошел на поводу у суррогатной матери и тем самым обеспечил себе задержание в КПЗ. Подполковник полиции Старцева (Такшина) предлагает ему сделку: она постарается замять инцидент, если Каверин ей поможет. Дело в том, что несколько лет назад она при помощи ЭКО родила сына в перинатальном центре, вот только генетический тест показал, что отец малыша – не ее муж. Что это – врачебная ошибка или намеренная подмена? Старцева хочет, чтобы Каверин устроился на работу к Добровольскому и сделал всё, чтобы разобраться в ситуации. Он соглашается и пытается решить проблему при помощи главы отделения ЭКО Елагиной (Лотова), но влюбляется в нее.
фото: Пресс-служба НТВ
«Такого персонажа я сыграл впервые. Придется посмотреть сериал, самому очень интересно, что получилось. У нас на площадке было достаточно много консультантов. Самой большой похвалой для меня было, когда один из них сказал: "Вот сейчас я поверил, что это действительно операция". Мне было очень приятно», — поделился Никита Панфилов.
Съемки сериала проходили в Москве и Нижнем Новгороде. Коридоры, кабинеты и палаты снимали в павильоне, а вот операционные – в настоящей больнице, где только ввели в эксплуатацию суперсовременные операционные и еще не успели начать оперировать реальных пациентов.
Одновременно с эфиром на НТВ серии будут выходить в онлайн-кинотеатре Иви.
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