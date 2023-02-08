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Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля

8 февраля
2023 год

Новости кино >>
8 февраля 2023
Премьера медицинского детектива «Акушер» с Никитой Панфиловым состоится 13 февраля в эфире НТВ. Также в проекте сыграли Лена Лотова, Артем Осипов, Виктория Романенко, Иван Агапов и Юлия Такшина, сообщает пресс-служба телеканала.

Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля
фото: Пресс-служба НТВ

Главный герой Глеб Каверин (Панфилов) – военный хирург. После очередной командировки в Африку он возвращается домой в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе беременной знаменитости становится плохо. Глава перинатального центра Евгений Добровольский (Агапов), сопровождавший девушку, в экстремальных условиях теряется, и Каверин принимает роды по дороге в больницу. Теперь он местная знаменитость, вот слава не приносит ему радости. Корреспондент местного телеканала едет к Глебу домой, где застает его жену Марину (Романенко) с любовников – теперь весь город знает, что она ему изменяет.

Каверин раздавлен, хочет вернуться в Африку, но перед отъездом пытается помочь очередной роженице, у которой якобы украли младенца. Вступая в драку с полицией, он думал, что спасает ребенка, а в итоге пошел на поводу у суррогатной матери и тем самым обеспечил себе задержание в КПЗ. Подполковник полиции Старцева (Такшина) предлагает ему сделку: она постарается замять инцидент, если Каверин ей поможет. Дело в том, что несколько лет назад она при помощи ЭКО родила сына в перинатальном центре, вот только генетический тест показал, что отец малыша – не ее муж. Что это – врачебная ошибка или намеренная подмена? Старцева хочет, чтобы Каверин устроился на работу к Добровольскому и сделал всё, чтобы разобраться в ситуации. Он соглашается и пытается решить проблему при помощи главы отделения ЭКО Елагиной (Лотова), но влюбляется в нее.

Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля
фото: Пресс-служба НТВ

«Такого персонажа я сыграл впервые. Придется посмотреть сериал, самому очень интересно, что получилось. У нас на площадке было достаточно много консультантов. Самой большой похвалой для меня было, когда один из них сказал: "Вот сейчас я поверил, что это действительно операция". Мне было очень приятно», — поделился Никита Панфилов.

Съемки сериала проходили в Москве и Нижнем Новгороде. Коридоры, кабинеты и палаты снимали в павильоне, а вот операционные – в настоящей больнице, где только ввели в эксплуатацию суперсовременные операционные и еще не успели начать оперировать реальных пациентов.

Одновременно с эфиром на НТВ серии будут выходить в онлайн-кинотеатре Иви.
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Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля фотографии
Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля фотографии
Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля фотографии
Акушер Никита Панфилов заступает на дежурство 13 февраля фотографии
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