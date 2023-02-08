Анастасия Тимушкова и Павел Крайнов снялись в мелодраме «Яблоко раздора»

По сюжету яркая и жизнерадостная провинциалка Светлана встречает своего долгожданного принца – взрослого и успешного главу строительной компании Андрея. Света считает, что Андрей – ее судьба, но его эти отношения лишь отвлекают от тяжелого брака с женой и давления со стороны ее влиятельного отца.
Света узнает, что беременна и делится радостной новостью со своим возлюбленным. Андрей готов расстаться с Ритой, но узнает, что жена втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. Женщины рожают в один день. Свете сообщают, что ее малыш не выжил во время родов. Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик – на самом деле ее ребенок.
«Моя героиня пережила много серьезных жизненных испытаний – потерю ребенка, предательство и обман любимого человека. Но, столкнувшись с суровой реальностью, она сильно меняется – становится более серьезной и менее доверчивой, начинает лучше разбираться в людях и различать настоящие чувства. В этом мы похожи. Я считаю, что эти трудности были ей необходимы, чтобы повзрослеть и найти истинное счастье», — рассказала Анастасия Тимушкова.
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