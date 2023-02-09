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Сквозь огонь: самая крутая пожарная бригада Японии готовится покорять ТВ

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023

Сёнэн-манга Масахито Соды «Дайго из пожарной команды: Оранжевый, спасающий страну» получит экранизацию. На официальном сайте предстоящего сериала от Brain's BaseЗолотое божество», «Дюрарара!») появилась информация об основном касте проекта, а премьера назначена на осень этого года.


Вдохновленный геройским поступком безымянного пожарного, Дайго Тоакэ и сам мечтает освоить профессию. Достигнув совершеннолетия, он проходит обучение в соответствующей части Медака-Га-Хама города Сэнгоку и решает присоединиться к Специальной спасательной команде, известной как «Оранжевая». Вместе с ним вступить в элитный отряд стремятся Сюн Онода и Юки Накамура. Объединившись, эти трое спасут Японию.

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Огнеупорную драму поставит Масахико МуратаДля тебя, Бессмертный», эпизоды «Наруто»), над сценарием трудится Синдзо ФудзитаБерсерк»). Голосом Дайго станет Дзюнъя Эноки (Сэйсю Инуи из «Токийских мстителей», Сэндзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов»), Сюна Оноду воплотит Таку Ясиро (Хирокадзу Араи из «Человека-бензопилы», Саносукэ Сагара из «Бродяги Кэнсина»), а Юки Накамуру озвучит Аянэ Сакура (Фиона Фрост из «Семьи шпиона», Мика Симоцуки из «Психопаспорта»).

Сквозь огонь: самая крутая пожарная бригада Японии готовится покорять ТВ

Литературно-изобразительный первоисточник «Дайго из пожарной команды: Оранжевый, спасающий страну» выходит с 2020 года. Манга продолжает «Дайго из пожарной команды» (1995), которую, как и 20 лет спустя, писал Масахито Сода, но иллюстрации ветеран передоваерил Куро Томияме. Оригинал экранизировали уже дважды: в июле 1999 года вышло полнометражное аниме, а в 2004 году — телевизионный лайв-экшн на 11 эпизодов.
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Сквозь огонь: самая крутая пожарная бригада Японии готовится покорять ТВ фотографии
Сквозь огонь: самая крутая пожарная бригада Японии готовится покорять ТВ фотографии
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