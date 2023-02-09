Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Знакомство родителей
» режиссёра Майкла Джейкобса
. В нём главный герой рассуждает о важности ношения обручального кольца.
Молодая пара решает пожениться и, наконец, познакомить своих родителей друг с другом. Но на общей встрече оказывается, что родители не просто знакомы, а имеют множество пикантных секретов как друг от друга, так и от молодоженов. Всё тайное станет явным!
Главные роли в фильме сыграли Эмма Робертс
, Люк Брейси
, Сьюзен Сарандон
, Дайан Китон
, Ричард Гир
, Уильям Эйч Мэйси
и другие.
В российский прокат «Знакомство родителей
» выходит 9 февраля.
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