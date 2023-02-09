Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей»

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Знакомство родителей» режиссёра Майкла Джейкобса. В нём главный герой рассуждает о важности ношения обручального кольца.


Молодая пара решает пожениться и, наконец, познакомить своих родителей друг с другом. Но на общей встрече оказывается, что родители не просто знакомы, а имеют множество пикантных секретов как друг от друга, так и от молодоженов. Всё тайное станет явным!

Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей»

Главные роли в фильме сыграли Эмма Робертс, Люк Брейси, Сьюзен Сарандон, Дайан Китон, Ричард Гир, Уильям Эйч Мэйси и другие.

В российский прокат «Знакомство родителей» выходит 9 февраля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг», «Бешенство» и еще 8 фильмов февраля
Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей»
персоны
Люк БрейсиРичард ГирМайкл ДжейкобсДайан КитонУильям Эйч МэйсиЭмма РобертсСьюзен Сарандон
фильмы
Знакомство родителей

фотографии >>
Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей» фотографии
Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей» фотографии
Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей» фотографии
Ричард Гир, Дайан Китон и их обручальные кольца в эксклюзивном отрывке фильма «Знакомство родителей» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен