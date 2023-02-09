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«Семья Светофоровых» получит продолжение

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023
Стартовали съемки продолжения сериала «Семья Светофоровых», который создается при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе проекта, в интернете его четыре сезона набрали суммарно 103 миллиона просмотров, а собственный youtube-канал уже после второго сезона получил Серебряную кнопку.

После перезагрузки сериал получит название «Дом Светофоровых». Шоураннером и продюсером выступает Оксана Барковская, в продюсерской команде также числится Алексей Троцюк. В начале февраля режиссер Ирина Гурьянова вместе со съемочной группой разбила тарелку и приступила к съемкам, которые пройдут в феврале и марте в Твери. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START ближайшим летом.

«Семья Светофоровых» получит продолжение
фото: пресс-служба сериала

К своим ролям вернутся Борис Щербаков, Ольга Науменко, Алексей Моисеев, Ольга Чудакова, Мирослава Михайлова, Владислав Владимиров и Таисия Скоморохова. Владимир Басенко предстанет в образе Вани, а Мия Склярова сыграет Василису.

Премьера «Семьи Светофоровых» состоялась в 2016 году на телеканале «Карусель». Сериал стал первым в своем роде образовательным ситкомом в России. От главных героев зрители узнавали не только правила дорожного движения, правила безопасности, но и правила жизни. Высокий рейтинг шоу показал, что «Светофоровы» стали народным сериалом для всей семьи, одинаково интересным и дошколятам, и школьникам, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   9.02.2023 - 14:28
Отлично, как раз такого и не хватает. Фильмов для детей, дошкольников выходит крайне мало, скорее как исключение. За продолжение! читать далее>>
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«Семья Светофоровых» получит продолжение фотографии
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«Семья Светофоровых» получит продолжение фотографии
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