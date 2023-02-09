«Семья Светофоровых» получит продолжение

Стартовали съемки продолжения сериала «Семья Светофоровых», который создается при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе проекта, в интернете его четыре сезона набрали суммарно 103 миллиона просмотров, а собственный youtube-канал уже после второго сезона получил Серебряную кнопку.
После перезагрузки сериал получит название «Дом Светофоровых». Шоураннером и продюсером выступает Оксана Барковская, в продюсерской команде также числится Алексей Троцюк. В начале февраля режиссер Ирина Гурьянова вместе со съемочной группой разбила тарелку и приступила к съемкам, которые пройдут в феврале и марте в Твери. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START ближайшим летом.
Премьера «Семьи Светофоровых» состоялась в 2016 году на телеканале «Карусель». Сериал стал первым в своем роде образовательным ситкомом в России. От главных героев зрители узнавали не только правила дорожного движения, правила безопасности, но и правила жизни. Высокий рейтинг шоу показал, что «Светофоровы» стали народным сериалом для всей семьи, одинаково интересным и дошколятам, и школьникам, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам.
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