Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми»

Зрителей ожидает рассказ о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых, женщины в которой обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина видит людей насквозь, ее мама Тамара Петровна умеет варить зелья, а дар дочери-подростка Кати зрителю еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера, остается верен науке. Вскоре сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Каждая серия «СуперИвановых» будет представлять собой новое расследование с очередными курьезными поворотами семейной жизни.
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