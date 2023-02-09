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Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми»

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023

Режиссер Юрий Осипов приступил к съемкам иронического детектива производства кинокомпании 1-2-3 Production «СуперИвановы», сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Главные роли в сериале сыграют Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова. Продюсерами выступают Лили Шерозия, Инга Кощавцева, Иван Голомовзюк и Елена Торчинская, ведущим продюсером — Борис Кокин, исполнительными продюсерами — Роман Колесов и Ольга Раевич, а креативным продюсером — Андрей Смиян. За визуальную составляющую отвечают оператор Денис Швецов и художник-постановщик Любовь Иванова.

Зрителей ожидает рассказ о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых, женщины в которой обладают удивительным даром – каждая своим. Дарина видит людей насквозь, ее мама Тамара Петровна умеет варить зелья, а дар дочери-подростка Кати зрителю еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера, остается верен науке. Вскоре сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Каждая серия «СуперИвановых» будет представлять собой новое расследование с очередными курьезными поворотами семейной жизни.
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№ 1
Igor D.88   9.02.2023 - 14:34
Ничего привлекательного не увидел. Достаточно обычное кино, ни актеры, ни сам сюжет не поражает. Все как всегда, страшно представить сколько в том году подобного наснимают. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми» фотографии
Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова и Ольга Науменко станут «СуперИвановыми» фотографии
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