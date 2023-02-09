Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой

В Москве завершились съемки авантюрной комедии о «русских хакерах» «Короче, план такой». Согласно пресс-службе ИРИ, сериал выйдет ближайшей осенью в видеосервисе Wink в рамках линейки Wink Originals и на СТС. Его производством занимается продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.
Зрителей ожидает история о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты. В команде найдется место любви и борьбе за лидерство.
фото: пресс-служба Института развития интернета
«Хочется выразить огромную благодарность Институту развития интернета за то, что именно они поверили в нас и дали возможность реализовать этот проект. Мы сняли авантюрный экшн сериал с очень высоким для нашего рынка production value, зрелищность которого соответствует запросам искушенной аудитории, привыкшей к продукту студий мирового уровня», — говорит генеральный продюсер сериала Владимир Микулич.
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