Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023
В Москве завершились съемки авантюрной комедии о «русских хакерах» «Короче, план такой». Согласно пресс-службе ИРИ, сериал выйдет ближайшей осенью в видеосервисе Wink в рамках линейки Wink Originals и на СТС. Его производством занимается продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.

Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой
фото: пресс-служба Института развития интернета

«Совместно с Александром Туркиным и Кириллом Ситниковым мы создавали эту историю на протяжении нескольких лет. Я благодарен режиссеру сериала Марку Горобцу и оператору Мораду Абдель-Фаттаху, что согласились с нами на это путешествие сразу после прочтения сценария», — прокомментировал генеральный продюсер сериала Вадим Галыгин.

Зрителей ожидает история о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты. В команде найдется место любви и борьбе за лидерство.

Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой
фото: пресс-служба Института развития интернета

«Хочется выразить огромную благодарность Институту развития интернета за то, что именно они поверили в нас и дали возможность реализовать этот проект. Мы сняли авантюрный экшн сериал с очень высоким для нашего рынка production value, зрелищность которого соответствует запросам искушенной аудитории, привыкшей к продукту студий мирового уровня», — говорит генеральный продюсер сериала Владимир Микулич.

Съемки проходили не только в Москве, команда работала также в Дагестане, на побережье Черноморья в Краснодарском крае, в Абхазии и Турции. В сериале заняты Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Валерий Баринов и Владимир Сычёв.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   9.02.2023 - 15:48
Сычев опять играл очередного уголовника или в этот раз ему досталось что-то не под его лицо. Каштанову лицом по асфальту тянули, похоже, что было именно так. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Институт развития интернета подвел итоги 2022 года и поделился планами на будущее
Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров»
персоны
Морад Абдель-ФаттахВалерий БариновНикита БогатовМарк ГоробецПавел ДеревянкоСофья КаштановаИгорь КоровинМаксим КостромыкинМихаил КремерВероника МохиреваКирилл НагиевМихаил СафроновКирилл СитниковОлеся СудзиловскаяВладимир СычёвАлександр Туркин
фильмы
Короче, план такой

фотографии >>
Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой фотографии
Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой фотографии
Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой фотографии
Завершились съемки сериала о «русских хакерах» с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram