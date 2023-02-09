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В середине марта в Москве пройдет форум CSTB.Pro.Media

9 февраля
2023 год

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9 февраля 2023

С 14 по 15 марта в московском Loft Hall № 2,3 пройдет отраслевой форум CSTB.Pro.Media 2023. Мероприятие объединит экспозицию в интерьерах лофта, деловую программу, национальную премию «Большая цифра» и фестиваль контента стриминговых платформ Original+, уточняет пресс-служба форума.

В середине марта в Москве пройдет форум CSTB.Pro.Media
фото: cstb.ru

На протяжении 25 лет CSTB.Pro.Media является площадкой эффективных коммуникаций между лидерами медиа-отрасли. В этом году одним из фокусов форума станет цифровой бизнес. Будут широко представлены цифровые технологии и решения для медиахолдингов, мультисервисных операторов, дистрибьюторов и производителей контента, онлайн-кинотеатров.

В предварительной деловой программе форума 14 марта заявлены следующие мероприятия. Откроет его в 11:00 стратегическая сессия с представителями государственных органов и медиаиндустрии по актуальной повестке медиаиндустрии при поддержке Медиа-Коммуникационного Союза (МКС). Ее модератором выступит журналист и эксперт отрасли Ксения Болецкая, а среди участников — руководители крупных медиахолдингов, вещательных и операторских компаний, а также представители государственных органов. Далее посетителей ожидают круглый стол «Зарубежный контент на российском рынке стриминговых платформ. Что выбирает зритель» и сессия «Российский рынок рекламы. Digital инвентарь медиакомпаний и новые рекламные продукты». Модератором последней числится генеральный директор Agenda Media Group и вице-президент АКАР Алексей Парфун. В этот же день пройдут сессия «Онлайн-платформы. Коллаборации. Монетизация. Контент», техническая сессия Case Study и мероприятие для вещателей и операторов Content Promo

В середине марта в Москве пройдет форум CSTB.Pro.Media
фото: пресс-служба форума

На следующий день, 15 марта, форум откроется круглым столом «Умный многоквартирный дом. Новые возможности для рынка операторов связи» и сессией «Платное ТВ. Точки роста в 2023 году». С 14:00 до 15:00 заявлены фестиваль Original+ и круглый стол «Как снять успешный сериал. Секреты творческой кухни». Среди других мероприятий дня — сессия «Цифровые сервисы как точки роста российского рынка операторов связи» и правовая сессия «Актуальные вопросы регулирования рынка операторов связи».

По ежегодной традиции в рамках форума состоится 14-я Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Номинанты оцениваются в категориях: «Инновационные технологии», «ТВ и видеоконтент», «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства». Кроме того, 14 и 15 марта пройдет Второй фестиваль предпремьерного контента стриминговых платформ Original+. В рамках смотра крупнейшие российские платформы покажут проекты различных жанров: сериалы, документальное кино, полнометражное кино, которые выйдут в прокат в 2023 году. Генеральным партнером фестиваля является Институт развития интернета, а соорганизатором – «Российская газета».
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