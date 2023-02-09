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Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта»

9 февраля
2023 год

Новости кино >>
9 февраля 2023
Опубликован трейлер детективного триллера «Айта». Новую работу одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва выпустят 30 марта кинопрокатная компания Про:взгляд и команда Кино-Театр.Ру.



По сюжету Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем. Слухи быстро распространяются по округе, и вот уже догадка перерастает в уверенность — виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший девочку в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд. В картине сыграли Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов и Ильяна Павлова.

Критики уже сравнивают новую работу Бурнашёва с фильмами Дэвида Финчера, а первые зрительские отзывы говорят о том, что фильм снят в традициях крепких голливудских и азиатских детективных триллеров.

Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта»

Это 13-й фильм Степана Бурнашёва и первый в жанре детектива. Премьера «Айты» состоялась на первом Российском фестивале авторского кино «Зимний». Картина получила два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

«Коллеги из компания Про:взгляд системно работают с хорошим жанровым кино и знают, как найти своего зрителя. Якутский нуарный детектив Степана Бурнашёва как раз подпадает под это определение. Надеемся, что эту картину увидит как можно больше людей. Ведь фильм точно никого не оставляет равнодушным», — отмечает главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта» фотографии
Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта» фотографии
Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта» фотографии
Опубликован трейлер детективного триллера Степана Бурнашёва «Айта» фотографии
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