Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Онлайн-кинотеатр Chill приобрел потоковый сервис трейлеров Roll

1 марта
2023 год

Новости кино >>
1 марта 2023
Онлайн-кинотеатр веб-сериалов и коротких форматов Chill приобрел рекомендательный потоковый сервис трейлеров Roll, при помощи которого пользователь сможет быстро выбрать контент для просмотра. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Онлайн-кинотеатр Chill приобрел потоковый сервис трейлеров Roll
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill

Задача технологического стартапа собрать и предложить пользователю все трейлеры аудиовизуального контента, который можно посмотреть онлайн. Пользователь может делиться трейлерами в соцсетях, отправлять друзьям и формировать собственные подборки из роликов, на основе которых сервис будет рекомендовать контент для просмотра. На сегодняшний день в тестовой модели находится более 10 тысяч трейлеров художественного контента: сериалов онлайн-кинотеатров, документальных и анимационных проектов, полнометражных фильмов и детского контента. Сервис позволит выбирать контент по ключевым словам или по настроению с последующим бесшовным просмотром на легальной VoD-платформе. На данный момент готовность платформы составляет 80%, ее релиз запланирован на сентябрь 2023 года.

Не секрет, что более 70% зрителей принимают решение о просмотре того или иного фильма на основе трейлера, и появление на рынке «единого окна» для роликов должно облегчить пользователю выбор контента для просмотра. На будущее также запланирована интеграция в сервис анонсов концертов, театральных постановок, трейлеров полнометражных фильмов и других мероприятий.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зрители получили бесплатный доступ к веб-сериалам на платформе Chill
Библиотека Chill пополнилась латиноамериканским, канадским и корейским контентом
В веб-кинотеатре Chill появился раздел «пилоты»
Поиск по меткам
Chill

анонс

Скорбим

Ирина Денисова
27 февраля ушла из жизни актриса Ирина Денисова.
Алексей Дударев
27 февраля ушёл из жизни сценарист Алексей Дударев.
Владимир Ярославов
27 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Ярославов.
Вилен Захарян
27 февраля ушёл из жизни режиссёр Вилен Захарян.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Дмитрий Лавров (III)
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Анна Семенович
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Рассел Вонг
Джек Дэвенпорт
Клод Жансак
Дэвид Нивен
Лупита Нионго
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Нюрнберг
драма, исторический фильм, приключения, шпионский фильм
Великобритания, Германия, Россия, Чехия, 2022
Здоровый человек
драма
Россия, 2022
Истории, которые нельзя рассказывать
боевик, комедия, приключения
Испания, 2022
Бойся тишины
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2023
Величайший детектив-паук
детектив, семейное кино, триллер
Испания, 2022
Принцесса балета
драма, комедия, семейное кино
Франция, 2023
Астрал. Проклятие ведьм
фильм ужасов
США, 2021
Беспринципные в деревне
Россия, 2023
Волшебная лавка Есении. Выпуск 1
комедия, приключения
Россия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
Ину-о: Рождение легенды
музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Япония, Китай, 2021
Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram