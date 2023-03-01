Онлайн-кинотеатр Chill приобрел потоковый сервис трейлеров Roll

Онлайн-кинотеатр веб-сериалов и коротких форматов Chill приобрел рекомендательный потоковый сервис трейлеров Roll, при помощи которого пользователь сможет быстро выбрать контент для просмотра. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Chill
Задача технологического стартапа собрать и предложить пользователю все трейлеры аудиовизуального контента, который можно посмотреть онлайн. Пользователь может делиться трейлерами в соцсетях, отправлять друзьям и формировать собственные подборки из роликов, на основе которых сервис будет рекомендовать контент для просмотра. На сегодняшний день в тестовой модели находится более 10 тысяч трейлеров художественного контента: сериалов онлайн-кинотеатров, документальных и анимационных проектов, полнометражных фильмов и детского контента. Сервис позволит выбирать контент по ключевым словам или по настроению с последующим бесшовным просмотром на легальной VoD-платформе. На данный момент готовность платформы составляет 80%, ее релиз запланирован на сентябрь 2023 года.
Не секрет, что более 70% зрителей принимают решение о просмотре того или иного фильма на основе трейлера, и появление на рынке «единого окна» для роликов должно облегчить пользователю выбор контента для просмотра. На будущее также запланирована интеграция в сервис анонсов концертов, театральных постановок, трейлеров полнометражных фильмов и других мероприятий.
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