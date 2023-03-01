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Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви»

1 марта
2023 год

Новости кино >>
1 марта 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Щербина «Забытый рецепт любви». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Николина Калиберда и Всеволод Макаров.

Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Николины Калиберда, «наша история о том, что нужно верить в чудо. Оно случается в жизни тех, кто в них верит».

По сюжету владелица небольшой пекарни Света одна воспитывает сына Ваньку, ее главная забота – счастье сына, который каждый день ждет отца. А Роман живет своей жизнью: встречается с дочкой крупного чиновника Юлей и работает в местной администрации. Постепенно отношения между отцом и сыном налаживаются, и у Светы появляется время на личную жизнь. В ее жизни появляется Андрей, который помогает с бизнесом и сыном, приглашает на свидания. Но Света и не подозревает, что он – ее главный конкурент, владелец сети пекарен, который переманивает ее клиентов, что наносит большой удар бизнесу Светы. Узнав об обмане Андрея, героиня прогоняет его и ради сына соглашается попробовать восстановить семью с Ромой, который поссорился со своей девушкой. Свете кажется, что их брак снова будет счастливым, но Рома бросает ее с проблемами и неподъемными долгами, из-за которых коллекторы угрожают навредить Ваньке. Свете приходится продать пекарню и искать новую работу, чтобы хоть немного расплатиться с долгами, но однажды она получает приглашение на работу в ее бывшую пекарню.

Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На мой взгляд, наш проект о великой тайне любви и ее секретных ингредиентах. Вряд ли кто-то знает уникальный рецепт настоящих чувств, но есть простая и часто забываемая формула. Она заключается она в том, что нужно уважать и доверять друг другу, вовремя подставить плечо, быть терпеливыми и честными», — говорит Всеволод Макаров.

Компанию вышеназванным актерам составили Тимофей Якомульский, Джулия Аммади, Алина Акбулатова и Андрей Петелько. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Иван Алимов и художник-постановщик Рафаэль Дурноян, а за музыку — композитор Святослав Ильин.
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Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви» фотографии
Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви» фотографии
Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви» фотографии
Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви» фотографии
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