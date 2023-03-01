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Наталия Селиверстова стала «Серой мышью»

1 марта
2023 год

Новости кино >>
1 марта 2023
Закончились съемки четырехсерийной мелодрамы Карена Захарова «Серая мышь». Главные роли в ней исполнили Наталия Селиверстова и Сергей Масленников, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«С моей героиней мы совсем не похожи. Я веселый, смелый человек, а она замкнутая и с головой погружена в науку. Мне хотелось разобраться и ответить на все вопросы, чтобы погрузиться в эту роль. В этом мне помогал наш режиссер, он находил очень точные слова, чтобы я могла войти в нужное состояние, за это я ему очень благодарна», — рассказала о работе над ролью Наталия Селиверстова.

Наталия Селиверстова стала «Серой мышью»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Мини-сериал поведает о Юле, в чьей жизни наступают сложные времена – помимо проблем на работе, выяснилось, что муж Гена завел любовницу. Героиня в отчаянии: накануне 20-летнего юбилея совместной жизни она ощутила себя серой мышью, ровным счетом никому не нужной. Ее мама понимает, что ситуацию надо спасать и просит своего сотрудника приударить за дочерью. Однако это приводит к плачевным результатам: Юля все узнает, и ее самооценка падает ниже нуля. В состоянии полной безысходности она оказывается в кресле у стилиста, который поспорил со своей клиенткой, что из любой женщины сделает красавицу. Так и происходит – Юля выходит из салона преображенной, а главное — уверенной, что за себя надо сражаться.

У Сергея Масленникова «были прекрасные партнеры в этом проекте, с которыми удавалось чувствовать и обмениваться энергией в каждой сцене. Для меня было открытием и определенным испытанием играть соперников с Димой Павленко, поскольку моя избранница в фильме является его любящей женой в жизни! Но, по-моему, у нас все получилось».
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Наталия Селиверстова стала «Серой мышью» фотографии
Наталия Селиверстова стала «Серой мышью» фотографии
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Наталия Селиверстова стала «Серой мышью» фотографии
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