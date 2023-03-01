Наталия Селиверстова стала «Серой мышью»

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Интервью Анна Зайцева: «Мне понятны проблемы каждого нашего героя» Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах

Спутник телезрителя «22 минуты»: Пираты XXI века 26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино

Интервью Хью Джекман: «Никто не должен проходить через эту боль в одиночестве» Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом

Обзор сериалов «Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли

Лайфстайл «Я не хочу туда ходить, у меня прям аллергия»: Юлия Бордовских о современном телевидении Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении

Лайфстайл «Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами» Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»