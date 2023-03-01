Барри Кеоган, Дженна Ортега и The Weeknd сыграют у Трея Эдварда Шульца

что почитать?

Новости кино «Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни» Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн

Интервью Хью Джекман: «Никто не должен проходить через эту боль в одиночестве» Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом

Лайфстайл «Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами» Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»

Лайфстайл Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале И пригласил его в новое авторское шоу «Эмпатия Ванюччи»