Барри Кеоган, Дженна Ортега и The Weeknd сыграют у Трея Эдварда Шульца

Барри Кеоган
, Дженна Ортега
и поп-певец The Weeknd
сыграют в безымянной ленте Трея Эдварда Шульца
, уверяет Deadline
.
Картина станет полноценным дебютом в полном метре для Эйбела Тесфайе
, известного миру под сценическим псевдонимом The Weeknd. Музыкант также выступил соавтором сценария, написанного совместно с Шульцем и Резой Фахимом.
О сюжете информации нет. Производство ленты уже началось — за визуальную составляющую отвечает оператор «Блондинки
» Чейзи Ирвин, а над музыкой работает композитор Даниэль Лопатин («Хорошее время
»).
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