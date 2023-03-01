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Барри Кеоган, Дженна Ортега и The Weeknd сыграют у Трея Эдварда Шульца

1 марта
2023 год

Новости кино >>
1 марта 2023

Барри Кеоган, Дженна Ортега и поп-певец The Weeknd сыграют в безымянной ленте Трея Эдварда Шульца, уверяет Deadline.

Барри Кеоган, Дженна Ортега и The Weeknd сыграют у Трея Эдварда Шульца
фото: deadline.com

Картина станет полноценным дебютом в полном метре для Эйбела Тесфайе, известного миру под сценическим псевдонимом The Weeknd. Музыкант также выступил соавтором сценария, написанного совместно с Шульцем и Резой Фахимом.

О сюжете информации нет. Производство ленты уже началось — за визуальную составляющую отвечает оператор «Блондинки» Чейзи Ирвин, а над музыкой работает композитор Даниэль Лопатин («Хорошее время»).
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