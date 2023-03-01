Завершились съемки «Соловейки» с Антониной Дивиной и Василием Бриченко

По сюжету Иван и Катя «Соловейка» познакомились в детском доме: взаимная влюбленность должна была перерасти в настоящую любовь, но вместо свадьбы последовала неожиданная разлука. Ивана усыновила богатая семья Багровых, а Катя очень понравилась чиновнику Голубеву. Главный герой сдружился с дочерью Багровых красавицей Светой, его совершенно не смутило, что она прикована к инвалидному креслу. Родители мечтали о том, что дети поженятся, когда повзрослеют, а ребенок, рожденный суррогатной матерью, скрепит их семью. Чиновник Голубев рассказывал Кате о красивой свадьбе, но обещание свое не сдержал – нашел более перспективную невесту. А героиня осталась одна с новорожденной дочерью Наташей на руках. Несколько лет спустя Катя приезжает в Москву, чтобы развить вокальный талант дочери, понадеявшись на помощь Голубева. Но у него другая семья и заниматься Наташей он отказался. От отчаяния и безденежья женщина решает стать суррогатной матерью и попадает к Багровым. Иван узнает свою «Соловейку», и их любовь вспыхивает с новой силой.
«У нас есть сцена, которую мы снимаем в СИЗО, где в камерах сидели настоящие заключенные – это был самый тяжелый съемочный день. Но меня очень впечатлила надпись на стене, которую оставил один из арестантов – "любовь", — вспоминает Антонина Дивина. — Даже в таких сложных обстоятельствах любовь с человеком до конца. Наша история именно об этом! О самой искренней, чистой и сильной любви».
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