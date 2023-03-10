Новая встреча Никиты Кологривого и Натальи Бардо: как снимается «Макс и Гусь» – спин-офф популярного веб-сериала «Зёма»

В онлайн-кинотеатре Wink весной выйдет сериал «Макс и Гусь» – спин-офф популярного интернет-проекта «Зёма», который разросся уже до целой вселенной. Так, 31 декабря 2021 года сразу на нескольких онлайн-площадках вышел полнометражный «Зёма. Новогодний замес», который во многом и дал начало «Максу и Гусю», так как именно эти герои особенно запомнились зрителям. А параллельно этому проекту онлайн-кинотеатр PREMIER готовит другой спин-офф «Тяни, Сундук», которым занимаются непосредственно создатели «Зёмы» из пензенского продакшна «Пензфильммаш» – под руководством Семена Молоканова, который когда-то и придумал «Зёму». «Макса и Гуся» делает другая команда во главе с продюсером Андреем Шишкановым. Мы побывали на съемочной площадке и узнали, как появился «Макс и Гусь», почему Наталья Бардо с удовольствием вернулась к роли Снегурочки Насти, а Никита Кологривый стал не только заглавным актером, но и креативным продюсером проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Макс и Гусь»
В столичном клубе Mutabor – огромном лофт-пространстве с несколькими уровнями и площадками – работа кипит не как обычно вечером и ночью, а с самого утра. Количество съемочной техники впечатляет недаром – внутри клуба построили настоящий боксерский ринг, где уже вовсю тренируется Никита, в партере для зрителей рассаживаются Игорь Жижикин и Настасья Самбурская, а Павел Прилучный в белой рубашке и строгом жилете пристально наблюдает за процессом — в этом проекте его место не на ринге, а за его пределами, он играет тренера. Именно эта сцена, с которой начнется «Макс и Гусь», заканчивается массовой потасовкой, когда поединок выходит из-под контроля. Что неудивительно – именно так начинается путь Макса, главного антагониста третьего сезона «Зёмы» и полнометражного «Новогоднего замеса». «Макс и Гусь» как раз и рассказывает историю превращения простого пацана Макса из обычного каппера в беспринципного воротилу, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе.
фото: Пресс-служба проекта «Макс и Гусь»
«Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как, думаю, мы все. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать. В каждой серии у нас события происходят на всех фронтах: человеческие, семейные сложности, проблемы отцов и детей. И куда бы Макс ни пошел, он везде сталкивается с трудностями или ввязывается в авантюры. Я не хочу говорить, что мой герой стал совсем уж негодяем. Он скорее заблудился», – говорит Никита Кологривый, также выступающий креативным продюсером сериала.
Этому факту особенно рада актриса Наталья Бардо, которая в «Новогоднем замесе» играла Снегурочку Настю, а здесь отвечает уже не только за романтическую линию, но и за трансформацию героев.
«У моей Насти классная арка. Она свободная, борзая, уверенная, очень трушная и классная пензенская девчонка. Она любит Макса, но возникает треугольник, и это новое обстоятельство, конечно, ее трансформирует. Не буду спойлерить, но у Насти появляется жесточайший выбор, она в каком-то смысле двигается в другую свою форму и там уже мучается. И за этим, думаю, будет очень интересно наблюдать», – рассказывает актриса.
Причем она признается, что довольно тщательно прорабатывала эту роль, так как в первоначальном варианте сценария была не совсем понятна мотивация ее героини. «Было здорово, что мы вместе собрались, я предложила свои варианты, и Никита с режиссером Денисом Павловым меня услышали. Но я уверена, что моей Насте есть куда трансформироваться и дальше», – подчеркивает Наталья Бардо.
фото: Пресс-служба проекта «Макс и Гусь»
Режиссер Денис Павлов попал во вселенную «Зёмы» впервые, однако за его плечами опыт другого успешного веб-проекта – «Экипажа 314», который когда-то из короткометражки перерос в настоящий сериал, второй сезон которого не так давно вышел в онлайн-кинотеатре Okko. Впрочем, в «Максе и Гусе» его привлек не столько формат, сколько история и актерский состав.
«Мы оказываемся вместе с Максом непосредственно в моменте перехода его от одной личности к другой. Никита Кологривый — отличный актер, поэтому я не сомневаюсь, что у нас получится крутая история становления бандита из пацана-спортсмена. А Гусь, которого играет Владимир Карпук, прекрасно разбавляет эту историю своим наивным и добрым отношением к другу Максу. У нас очень крутой кастинг и съемочная группа, которая настроена на правильный вайб. Это железобетонно будет интересный проект», – уверен Павлов.
фото: Пресс-служба проекта «Макс и Гусь»
Потенциал «Макса и Гуся» сразу же заметил продюсер Андрей Шишканов, к которому в 2020 году обратились ребята из «Пензфильммаша». «На тот момент на их YouTube-канал «Красавица и чудовище» было 3 млн подписчиков, и они попросили помочь с финансированием и имеющимся у нас опытом производства. Тогда было снято уже два сезона «Зёмы», и несмотря на то, что это было сделано «на коленке» – с минимальным светом, на телефон, – каждая серия набирала больше 1-2 млн просмотров. Нам всё это показалось очень перспективным и интересным. Мы вместе написали третий сезон, подключили режиссера Вадима Валлиулина, который на тот момент сделал несколько удачных короткометражек, отмеченных призами на российских фестивалях, и уже осенью 2021 года третий сезон «Зёмы» вышел сразу на трех платформах. Наши ожидания полностью оправдались, поэтому не заставил себя ждать новогодний спешл, который мы сделали как раз для платформ, участвовавших в релизе третьего сезона. В итоге «Зёма. Новогодний замес» стал самым популярным новогодним релизом на Кинопоиске, что и вдохновило нас на продолжение», – говорит продюсер.
Шишканов уверен, что даже недорогие региональные проекты, которым когда-то был «Зёма», сегодня могут найти свой путь в большой отечественной индустрии. Главное, чтобы была оригинальная идея, за которой, по его мнению, всегда пойдут и зрители. «Именно поэтому мы с сопродюсером Дмитрием Щербановым решили не то что перезагрузить, а расширить эту вселенную – вывести персонажей Макса и Гуся в отдельный спин-офф, добавив огромное количество суперзвезд, которые очень подходят своим героям. Надеемся, это позволит вдвое-втрое расширить уже имеющуюся аудиторию и привлечь тех, кому не нравился low budget формат «Зёмы». Но в то же время мы стараемся сохранить сердце проекта, его дерзость, юмор и реалистичность», – заключает Андрей Шишканов.
Результат можно будет увидеть уже весной в онлайн-кинотеатре Wink, где состоится эксклюзивный релиз сериала «Макс и Гусь».
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