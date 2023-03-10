Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта

10 марта
2023 год

Новости кино >>
10 марта 2023
Премьера второго сезона детектива «Что и требовалось доказать» состоится 20 марта на ТВ-3. За неделю до этого зрители также смогут освежить в памяти первый сезон, показ которого начнется 13 марта, сообщает пресс-служба телеканала.

Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта
фото: Пресс-служба ТВ-3

«Что и требовалось доказать» – это история двух противоположностей, которым удаTтся создать невероятный рабочий тандем. Обычный следователь из Санкт-Петербурга Олег Ширяев (Денис Шведов) знакомится с экстравагантным профессором Дмитрием Штоппелем (Тимофей Трибунцев). Анализируя хитроумные преступления и выявляя их закономерность с помощью теорем и расчетов, ученый помогает полиции найти и обезвредить преступников. Во втором сезоне у злоумышленников останется еще меньше шансов уйти от правосудия: к расследованиям подключится профессор психиатрии Егоров (Кирилл Кяро). Однако если раскрывать сложные дела у героев получается виртуозно, то в личной жизни у них всё довольно запутанно.

За постановку второго сезона отвечал Владимир Щегольков, за визуальную составляющую — оператор Петр Духовской, а за музыку — композитор Алексей Айги. Съемки прошли в Москве и в Санкт-Петербурге — в кадре появятся набережные Фонтанки и Мойки, линии Васильевского острова и окрестности Казанского собора.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мажора» покажут на ТВ-3
Денис Шведов и Тимофей Трибунцев вернулись к своим ролям во втором сезоне детектива «Что и требовалось доказать»
Лучшие российские сериалы 2017 года
Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»
Уравнение с одним «Неизвестным»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Кирилл КяроТимофей ТрибунцевДенис Шведов
фильмы
Что и требовалось доказатьЧто и требовалось доказать-2

фотографии >>
Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта фотографии
Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта фотографии
Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта фотографии
Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Соловьёва
7 марта ушла из жизни актриса Тамара Соловьёва.
Илья Народовой
7 марта ушёл из жизни актёр Илья Народовой.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Нина Шорина
Кэтрин Изабелл
Сара Монтьель
Чак Норрис
Рейф Сполл
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Барри Фитцджеральд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram