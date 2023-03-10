Профессор Тимофей Трибунцев и следователь Денис Шведов возьмутся за новое дело 20 марта

Премьера второго сезона детектива «Что и требовалось доказать» состоится 20 марта на ТВ-3. За неделю до этого зрители также смогут освежить в памяти первый сезон, показ которого начнется 13 марта, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТВ-3
«Что и требовалось доказать» – это история двух противоположностей, которым удаTтся создать невероятный рабочий тандем. Обычный следователь из Санкт-Петербурга Олег Ширяев (Денис Шведов) знакомится с экстравагантным профессором Дмитрием Штоппелем (Тимофей Трибунцев). Анализируя хитроумные преступления и выявляя их закономерность с помощью теорем и расчетов, ученый помогает полиции найти и обезвредить преступников. Во втором сезоне у злоумышленников останется еще меньше шансов уйти от правосудия: к расследованиям подключится профессор психиатрии Егоров (Кирилл Кяро). Однако если раскрывать сложные дела у героев получается виртуозно, то в личной жизни у них всё довольно запутанно.
За постановку второго сезона отвечал Владимир Щегольков, за визуальную составляющую — оператор Петр Духовской, а за музыку — композитор Алексей Айги. Съемки прошли в Москве и в Санкт-Петербурге — в кадре появятся набережные Фонтанки и Мойки, линии Васильевского острова и окрестности Казанского собора.
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