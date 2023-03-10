Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Человечество ищет новый дом в трейлере фильма «Блуждающая земля 2»

10 марта
2023 год

Новости кино >>
10 марта 2023

В сети появился трейлер фантастического блокбастера «Блуждающая земля 2», который выйдет в российский прокат 12 апреля, в День космонавтики.



Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение – поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.

Эта космическая эпопея является приквелом картины 2019 года, которая собрала в мировом прокате более $700 млн и стала пятым самым кассовым неанглоязычным фильмом в мире. На данный момент сборы фильма перешагнули отметку в $580 млн.

Человечество ищет новый дом в трейлере фильма «Блуждающая земля 2»

Как и предыдущая часть, «Блуждающая Земля 2» снята по роману популярного китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, который также выступил продюсером фильма.

Съемки блокбастера проходили на 17 студиях общей площадью в 58 000 квадратных метров. Более того, к проекту привлекли 20 научных консультантов, а за спецэффекты отвечала та же команда, что работала над «Аватар: Путь воды», «Черная Пантера: Ваканда навсегда» и «Тор: Рагнарёк».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
фильмы
Аватар 2Блуждающая Земля 2Тор: РагнарёкЧёрная Пантера: Ваканда навсегда

фотографии >>
Человечество ищет новый дом в трейлере фильма «Блуждающая земля 2» фотографии
Человечество ищет новый дом в трейлере фильма «Блуждающая земля 2» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Ольга Катаева
9 марта ушла из жизни актриса Ольга Катаева.
Тамара Соловьёва
7 марта ушла из жизни актриса Тамара Соловьёва.
Илья Народовой
7 марта ушёл из жизни актёр Илья Народовой.
Владимир Акимов
1 марта ушёл из жизни актёр Владимир Акимов.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Нина Шорина
Кэтрин Изабелл
Сара Монтьель
Чак Норрис
Рейф Сполл
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Барри Фитцджеральд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Очень плохая семейка
комедия
Великобритания, 2022
Не стучи
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
По правилам и без
комедия
Франция, 2022
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Поехавшая
комедия, роуд-муви
Россия, 2023
Эскортница
драма, триллер
Россия, 2022
Святой архипелаг
Россия, 2021
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Царевны и Таинственная гостья
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2023
Идеальный брат
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Лжецы
комедия, мелодрама
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?