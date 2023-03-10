Человечество ищет новый дом в трейлере фильма «Блуждающая земля 2»

В сети появился трейлер фантастического блокбастера «Блуждающая земля 2
», который выйдет в российский прокат 12 апреля, в День космонавтики.
Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение – поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.
Эта космическая эпопея является приквелом картины
2019 года, которая собрала в мировом прокате более $700 млн и стала пятым самым кассовым неанглоязычным фильмом в мире. На данный момент сборы фильма перешагнули отметку в $580 млн.
Как и предыдущая часть, «Блуждающая Земля 2» снята по роману популярного китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, который также выступил продюсером фильма.
Съемки блокбастера проходили на 17 студиях общей площадью в 58 000 квадратных метров. Более того, к проекту привлекли 20 научных консультантов, а за спецэффекты отвечала та же команда, что работала над «Аватар: Путь воды
», «Черная Пантера: Ваканда навсегда
» и «Тор: Рагнарёк
».
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