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Телепремьера второго сезона «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой состоится 20 марта

10 марта
2023 год

Новости кино >>
10 марта 2023
Телепремьера второго сезона сериала «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой состоится 20 марта на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера второго сезона «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой состоится 20 марта
фото: Пресс-служба ТНТ

В продолжении комедийного проекта зрители увидят работу Управления по распределению душ (УПРД) спустя год. На первый взгляд дела идут хорошо: Макс (Прилучный) наладил все процессы, и помощь Валентины (Розанова) уже не нужна. Однако заслуженному работнику Управления придется вернуться в строй, чтобы разобраться с форс-мажором: заставить бывшего мужа отказаться от сделки с Дьяволом, из-за которой тысячи душ начали отправляться в Ад без распределения.

«Ко второму сезону Макс изменился, повзрослел, но временами все тот же обалдуй, хоть и старается быть более отвестсвенным. Он стал внимательнее к людям, но по-прежнему пытается из любой ситуации извлечь выгоду для себя, бизнесмен же. В новых сериях зрителей ждут новые яркие персонажи. Наш дуэт с Ириной Розановой тоже никуда не денется: отношения между героями меняются, но подкалывать друг друга они не перестают. Уверен, зрителям второй сезон понравится даже больше первого», — говорит Павел Прилучный.

Телепремьера второго сезона «Предпоследней инстанции» с Прилучным и Розановой состоится 20 марта
фото: Пресс-служба ТНТ

Режиссером-постановщиком продолжения фэнтэзи-комедии вновь выступила Ольга Акатьева. Помимо Прилучного и Розановой во втором сезоне к своим ролям вернулись Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Яна Кошкина и Сергей Епишев. А образы новых героев воплотили Равшана Куркова, Никита Тарасов, Виктор Добронравов, Елена Морозова, Андрей Пынзару, Зепюр Брутян и другие.

«Сериал стал большим хитом в Okko и показал высокие рейтинги на ТНТ. Думаю, что проект сделан со вкусом. В нем есть и юмор и смысл, а это довольно редкое качество, когда за легким повествованием стоит глубокая тема жизни и предназначения. Для меня успех был закономерен. Во втором сезоне режиссеру и сценаристу удалось придумать новый твист и не повторять ходы и сюжеты первого сезона, иначе мы бы просто повторили самих себя», — отмечает Сарик Андреасян, выступивший продюсером проекта.
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