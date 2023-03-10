Михаил Пореченков возвращается в Полярный

фото: Telegram-канал кинокомпании 1-2-3 Production
По сюжету Вите (Пореченков) в этот раз предстоит совмещать две ответственные роли — мэра и отца. Ему придется лавировать между проблемами городского уровня и личного. И пока зрителю остается только гадать, что же все-таки страшнее: появление в городе нового антагониста или тещи.
«Наша основная задача – снять крепкую семейную комедию без какой-либо пошлости. При этом будет много визуального юмора, гэгов, трюков и динамики. Третий сезон удивит зрителей звездным кастом с новыми яркими героями и порадует фанатов сериала возвращением любимых персонажей», — говорит режиссер Илья Аксенов.
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