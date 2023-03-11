Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым

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Дым и Равиль вернутся к зрителям, но события продолжения криминальной драмы развернутся вместо Ростова-на-Дону в новой локации

Сериал «ЮЗЗЗ» продлен на второй сезон

«Русалка и дочь короля»: Подводно-придворная жизнь Людовика XIV

Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер появятся в новой комедии Нэнси Мейерс

Интервью

Ольга Лерман: «Это кино про каждого из нас»

Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности