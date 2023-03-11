Второй сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 13 марта

Премьера второго сезона сериала «Филин» состоится 13 марта на Пятом канале, сообщает пресс-служба телеканала. Данила Якушев вернется к роли хирурга Алексея Филиппова по прозвищу Филин. По сюжету после автомобильной катастрофы у героя открылась способность видеть прошлое.
фото: Пресс-служба Пятого канала
В продолжении проекта Капитан Козин возобновит попытки вернуть свою бывшую жену Ольгу Захарову. Доктор Черных все чаще будет влюбляться в каждую молоденькую пациентку. Безмятежную жизнь главврача Шипилова периодически будет нарушать эксцентричная жена. Супруги скандально развелись, но ссоры и выяснение отношений между бывшими будут лихорадить все отделение травматологии. Сам Филин, десять лет хранивший верность погибшей в катастрофе жене, наконец начнет обращать внимание на женщин.
Как и в первом сезоне, режиссер Дмитрий Аверин использовал в сценах не только профессиональные навыки актеров. Например, работы Данилы Якушева, увлекающегося живописью, можно будет увидеть в сериале.
«Данила – совершенно уникальный человек, он очень серьезен, краток в общении. Так вот он в перерывах между сценами не только учил слова, но еще и рисовал. Теперь у меня есть портрет моего персонажа с мечом. Получился воинствующий главврач», — рассказал актер сериала Михаил Николаев.
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