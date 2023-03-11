Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Юри
уже были на льду, теперь очередь пиратов: ледовое шоу по «Ван-Пису
» появится ближайшим же летом. Аниме-адаптация манги Букими Мики
«Стесняшка
» выйдет в этом году усилиями студии 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Синяя тюрьма: Блю Лок
»). Манга Ясуюки Косаки
«Рыбалка для школьниц после занятий
» 13 июня обернется игровым сериалом. Манга «Моя геройская академия
» берет больничный: автор Кохэй Хорикоси
не очень хорошо себя чувствует, так что ближайшие выпуски Weekly Shonen Jump обойдутся без приключений Идзуку Мидории сотоварищи. А произведение мангаки Соитиро Ямамото
«В сердце куноити Цубаки
» завершится буквально через две главы — в мае месяце. И печальная новость: 5 марта скончался аниматор и дизайнер персонажей Такахиро Кимуро
, которого вы наверняка знаете по работе над «Кодом Гиаса
».
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о победителях премии Crunchyroll Anime Awards
, трейлере
экзистенциального фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
. Интервью
с создателем «Ину-о
» Масааки Юасой
тоже не пропустите.
Читать
«Рыбалка для школьниц после занятий» — аниме о досуге и любви к родному краю
Японский мангака и аниматор Юсукэ Мурата
, известный работой над «Ванпанчменом
», в личном аккаунте поделился двумя беззвучными твитами нового аниме-проекта «Зайюки
» (Zaiyuki). Работа ведется совместно с Village Studio
. Дата выпуска и другие подробности пока не известны.
У молодого каппы Ша Сэна все не как у
людей
водяных демонов: плавать не умеет, сумо не владеет, а огурцы вызывают в нем стойкое отвращение. Выиграв туристическую путевку в Индию, каппа отправляется в путешествие и соглашается перевезти с оказией крупную жемчужину. Проблемы начинаются, как только он приземляется в аэропорту: на глазах у перепуганного сотрудника пограничной службы из перламутровой бусины вылупляется боевая обезьяна. От полиции нарушителей порядка спасает криминальный дуэт на белом минивэне: брутальный молодой человек с пирсингом и милашка в розовом со снайперской винтовкой Barrett M82.
В основе грядущего аниме лежит классический китайский роман XVI века «Путешествие на Запад
», послуживший источником вдохновения для множества других историй, включая «Драконий жемчуг
».
Читать
«Яркость: Душа самурая» — еще одно фэнтази-аниме
Студия Tezuka Productions
(«Дороро
», «Пять невест
») поделилась новым будоражащим роликом предстоящей криминальной драмы «Мой домашний герой
». Выход в эфир намечен на 2 апреля. Прошлый трейлер можно посмотреть в нашем февральском дайджесте
.
Чтобы оградить единственную дочь Рэйку от посягательств бойфренда-абьюзера, миролюбивый Тэцуо Тосу становится безжалостным убийцей и переходит дорогу боссу якудзы.
Сериал адаптирует одноименную мангу Наоки Ямакавы
и Масаи Асаки
, которая публикуется с мая 2017 года в журнале Weekly Young Magazine.
Читать
«Летнее время» — еще один детективный триллер
Второй сезон «Невесты чародея
» от студии Kafka
, рассказывающий о студенческой жизни Тисэ Хатори, начнут показывать 6 апреля. А пока вспоминаем, что было в предыдущем
трейлере (с русскими субтитрами) и смотрим новый.
Приняв предложение черепоголового чародея Элиаса Эйнсворта, сирота Тисе Хатори наконец получает то, о чем всегда мечтала: заботу, спокойную жизнь и возможность обучаться магии. В школе волшебства, правда, девушку ждут новые потрясения, связанные с таинственным прошлым ее могущественного покровителя и правдой о собственном будущем.
Чарующая музыка, которую вы слышите в трейлере, — это эндинг Mubansou в исполнении edda
.
Читать
«Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
Экранизация комедийной манги Юдзи Накамуры
«Плохие девчонки Рокудо
» от студии Satelight
(«Хроники горизонта
», «Хеллсинг
») выйдет 7 апреля. На официальном сайте появился трейлер, информация о сэйю и творческой группе.
Старшеклассник Тосукэ Рокудо — жертва школьного буллинга. Чтобы оградить себя от издевательств одноклассников, он решает воспользоваться старинным артефактом, доставшимся от покойного деда, и наколдовать себе мирного сосуществования с окружающими. Роковой свиток срабатывает совершенно неожиданным образом: паренек начинает излучать магическую привлекательность для всех местных хулиганок, гяру
и развратных барышень. А девушка из сукэбан
Ранна Химавари и вовсе теряет голову от любви к нему.
Сериал снимает Кэйя Сайто
(«Мегалобокс
», «Баки — сын великана
») по сценарию Юитиро Момосэ
(«Люцифер и Бисквитный Молот
»). Над дизайном персонажей трудится Синъя Сэгава
(«Невиданный цветок
»). Опенинг Endless labyrinth исполнит EverdreaM
, а вокально-танцевальная джей-поп-группа The Rampage from Exile Tribe
выступит с эндингом Love Will Find A Way.
Застенчивого Рокудо озвучит Гэн Сато
(Хром из «Доктора Стоуна
», Ко Ямори из «Песни ночных сов
»), а юную преступницу Ранну Химавари — Сумирэ Уэсака
(Анджела из «Кэрол и Тьюсдей
», Сава Сугимото из «Девушки из оперы!!
»).
Читать
Обзор предпоследней серии «Атаки титанов», если вы все пропустили
На официальном сайте аниме «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
» появился новый трейлер второго сезона. Премьера сериала о девочке, обучающейся управлению мобильным доспехом, запланирована на 9 апреля.
Директорское кресло занимает режиссер первой части сериала Хироси Кобаяси
(«Убей или умри
»). Вместе с ним над проектом работают сценарист Итиро Окоути
(«Космический денди
»), дизайнеры персонажей Мариэ Тогасира
(«Ао Аси
»), Дзюри Тоида
и Хиротоси Такая
(«Детектив Конан
»), а также композитор Такаси Омама
(«Город-замок Данделион
»). Открывающий трек slash прозвучит в исполнении певицы yama
(«Рейтинг короля
», «Семья шпиона
»).
обсуждение >>