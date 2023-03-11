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Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

11 марта
2023 год

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11 марта 2023
Юри уже были на льду, теперь очередь пиратов: ледовое шоу по «Ван-Пису» появится ближайшим же летом. Аниме-адаптация манги Букими Мики «Стесняшка» выйдет в этом году усилиями студии 8bitО моем перерождении в слизь», «Синяя тюрьма: Блю Лок»). Манга Ясуюки Косаки «Рыбалка для школьниц после занятий» 13 июня обернется игровым сериалом. Манга «Моя геройская академия» берет больничный: автор Кохэй Хорикоси не очень хорошо себя чувствует, так что ближайшие выпуски Weekly Shonen Jump обойдутся без приключений Идзуку Мидории сотоварищи. А произведение мангаки Соитиро Ямамото «В сердце куноити Цубаки» завершится буквально через две главы — в мае месяце. И печальная новость: 5 марта скончался аниматор и дизайнер персонажей Такахиро Кимуро, которого вы наверняка знаете по работе над «Кодом Гиаса».

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о победителях премии Crunchyroll Anime Awards, трейлере экзистенциального фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале. Интервью с создателем «Ину-о» Масааки Юасой тоже не пропустите.

Читать «Рыбалка для школьниц после занятий» — аниме о досуге и любви к родному краю
Японский мангака и аниматор Юсукэ Мурата, известный работой над «Ванпанчменом», в личном аккаунте поделился двумя беззвучными твитами нового аниме-проекта «Зайюки» (Zaiyuki). Работа ведется совместно с Village Studio. Дата выпуска и другие подробности пока не известны.


У молодого каппы Ша Сэна все не как у людей водяных демонов: плавать не умеет, сумо не владеет, а огурцы вызывают в нем стойкое отвращение. Выиграв туристическую путевку в Индию, каппа отправляется в путешествие и соглашается перевезти с оказией крупную жемчужину. Проблемы начинаются, как только он приземляется в аэропорту: на глазах у перепуганного сотрудника пограничной службы из перламутровой бусины вылупляется боевая обезьяна. От полиции нарушителей порядка спасает криминальный дуэт на белом минивэне: брутальный молодой человек с пирсингом и милашка в розовом со снайперской винтовкой Barrett M82.


В основе грядущего аниме лежит классический китайский роман XVI века «Путешествие на Запад», послуживший источником вдохновения для множества других историй, включая «Драконий жемчуг».

Читать «Яркость: Душа самурая» — еще одно фэнтази-аниме
Студия Tezuka ProductionsДороро», «Пять невест») поделилась новым будоражащим роликом предстоящей криминальной драмы «Мой домашний герой». Выход в эфир намечен на 2 апреля. Прошлый трейлер можно посмотреть в нашем февральском дайджесте.


Чтобы оградить единственную дочь Рэйку от посягательств бойфренда-абьюзера, миролюбивый Тэцуо Тосу становится безжалостным убийцей и переходит дорогу боссу якудзы.

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Сериал адаптирует одноименную мангу Наоки Ямакавы и Масаи Асаки, которая публикуется с мая 2017 года в журнале Weekly Young Magazine.

Читать «Летнее время» — еще один детективный триллер
Второй сезон «Невесты чародея» от студии Kafka, рассказывающий о студенческой жизни Тисэ Хатори, начнут показывать 6 апреля. А пока вспоминаем, что было в предыдущем трейлере (с русскими субтитрами) и смотрим новый.


Приняв предложение черепоголового чародея Элиаса Эйнсворта, сирота Тисе Хатори наконец получает то, о чем всегда мечтала: заботу, спокойную жизнь и возможность обучаться магии. В школе волшебства, правда, девушку ждут новые потрясения, связанные с таинственным прошлым ее могущественного покровителя и правдой о собственном будущем.

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Чарующая музыка, которую вы слышите в трейлере, — это эндинг Mubansou в исполнении edda.

Читать «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
Экранизация комедийной манги Юдзи Накамуры «Плохие девчонки Рокудо» от студии SatelightХроники горизонта», «Хеллсинг») выйдет 7 апреля. На официальном сайте появился трейлер, информация о сэйю и творческой группе.


Старшеклассник Тосукэ Рокудо — жертва школьного буллинга. Чтобы оградить себя от издевательств одноклассников, он решает воспользоваться старинным артефактом, доставшимся от покойного деда, и наколдовать себе мирного сосуществования с окружающими. Роковой свиток срабатывает совершенно неожиданным образом: паренек начинает излучать магическую привлекательность для всех местных хулиганок, гяру и развратных барышень. А девушка из сукэбан Ранна Химавари и вовсе теряет голову от любви к нему.

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Сериал снимает Кэйя СайтоМегалобокс», «Баки — сын великана») по сценарию Юитиро МомосэЛюцифер и Бисквитный Молот»). Над дизайном персонажей трудится Синъя СэгаваНевиданный цветок»). Опенинг Endless labyrinth исполнит EverdreaM, а вокально-танцевальная джей-поп-группа The Rampage from Exile Tribe выступит с эндингом Love Will Find A Way.

Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю

Застенчивого Рокудо озвучит Гэн Сато (Хром из «Доктора Стоуна», Ко Ямори из «Песни ночных сов»), а юную преступницу Ранну Химавари — Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюсдей», Сава Сугимото из «Девушки из оперы!!»).

Читать Обзор предпоследней серии «Атаки титанов», если вы все пропустили
На официальном сайте аниме «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» появился новый трейлер второго сезона. Премьера сериала о девочке, обучающейся управлению мобильным доспехом, запланирована на 9 апреля.


Директорское кресло занимает режиссер первой части сериала Хироси КобаясиУбей или умри»). Вместе с ним над проектом работают сценарист Итиро ОкоутиКосмический денди»), дизайнеры персонажей Мариэ ТогасираАо Аси»), Дзюри Тоида и Хиротоси ТакаяДетектив Конан»), а также композитор Такаси ОмамаГород-замок Данделион»). Открывающий трек slash прозвучит в исполнении певицы yamaРейтинг короля», «Семья шпиона»).
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Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю фотографии
Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю фотографии
Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю фотографии
Король обезьян, девушка-босс и невеста чародея: главные новости аниме за неделю фотографии
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