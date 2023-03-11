«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм

В преддверии «Оскара» состоялось подведение итогов 43-й антипремии «Золотая малина». Худшим фильмом 2022 года признали «Блондинку
», которая была заявлена сразу в восьми категориях, сообщается на сайте
антинаграды.
Картина Эндрю Доминика
с Аной де Армас
также была отмечена за самый неудачный сценарий. Среди актеров звание худшего досталось исполнителю главной роли в фэнтези «Морбиус
» Джареду Лето
, которого в прошлом году уже одарили наградой за худшую мужскую роль второго плана в «Доме Gucci
». Роль в «Морбиусе» также принесла Адриа Архоне
«Золотую малину» как худшей актрисе второго плана.
За самую неудачную роль второго плана на этот раз отметили Тома Хэнкса
(«Элвис
»), которому досталось еще и за «Худший экранный дуэт» с формулировкой «Том Хэнкс и его лицо в латексе». А вот в категории «Худшая актриса» организаторы антипремии наградили саму «Золотую малину» из-за скандала, когда номинацию в этой категории получила тринадцатилетняя актриса Райан Кира Армстронг
за «Воспламеняющую взглядом
». Среди режиссеров антинаграду присудили Машин Ган Келли
и Мод Сан за ленту «Доброго траура
». Худшим ремейком назван «Пиноккио
» Роберта Земекиса
.
«Золотую малину» за искупление грехов получил Колин Фаррелл
. Роль в картине «Банши Инишерина
» подарила ему номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актер», а также, по мнению организаторов антипремии, компенсировала неудачу «Александра
» 2004 года.
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