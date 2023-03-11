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«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм

11 марта
2023 год

Новости кино >>
11 марта 2023
В преддверии «Оскара» состоялось подведение итогов 43-й антипремии «Золотая малина». Худшим фильмом 2022 года признали «Блондинку», которая была заявлена сразу в восьми категориях, сообщается на сайте антинаграды.

«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм

Картина Эндрю Доминика с Аной де Армас также была отмечена за самый неудачный сценарий. Среди актеров звание худшего досталось исполнителю главной роли в фэнтези «Морбиус» Джареду Лето, которого в прошлом году уже одарили наградой за худшую мужскую роль второго плана в «Доме Gucci». Роль в «Морбиусе» также принесла Адриа Архоне «Золотую малину» как худшей актрисе второго плана.

За самую неудачную роль второго плана на этот раз отметили Тома ХэнксаЭлвис»), которому досталось еще и за «Худший экранный дуэт» с формулировкой «Том Хэнкс и его лицо в латексе». А вот в категории «Худшая актриса» организаторы антипремии наградили саму «Золотую малину» из-за скандала, когда номинацию в этой категории получила тринадцатилетняя актриса Райан Кира Армстронг за «Воспламеняющую взглядом». Среди режиссеров антинаграду присудили Машин Ган Келли и Мод Сан за ленту «Доброго траура». Худшим ремейком назван «Пиноккио» Роберта Земекиса.

«Золотую малину» за искупление грехов получил Колин Фаррелл. Роль в картине «Банши Инишерина» подарила ему номинацию на «Оскар» в категории «Лучший актер», а также, по мнению организаторов антипремии, компенсировала неудачу «Александра» 2004 года.
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«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм фотографии
«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм фотографии
«Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм фотографии
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