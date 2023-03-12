Ирина Понаровская отмечает юбилей

Сегодня, 12 марта, отмечает юбилей заслуженная артистка РФ, популярная советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская
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Ирина Витальевна
родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде в семье музыкантов. Ее отец — музыкант и дирижер Виталий Борисович Понаровский. Окончила музыкальную школу при консерватории, где обучалась игре на арфе и фортепиано. С 15 лет занималась вокалом у знаменитого педагога Лины Борисовны Архангельской. В сентябре 1971-го поступила в Ленинградскую консерваторию, а с 6 ноября вышла на сцену солисткой вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». В середине 70-х исполняла партию Эвридики в первой в стране рок-опере «Орфей и Эвридика», поставленной Марком Розовским
на базе коллектива «Поющих гитар». В 1976-м переехала в Москву, два года была солисткой джаз-оркестра Олега Лундстрема
. В 1978-м, сдав выпускные экзамены в консерватории, получила диплом пианистки. Лауреат международных конкурсов эстрадной песни «Дрезден-75» и «Сопот-76».
С кино связана с 1974-го, когда исполнила песни за Лидочку в «Свадьбе Кречинского
». Спустя год вышли короткометражки «Поет Ирина Понаровская
» и «Поющие гитары
» с ее участием, в 1976-м певица сыграла главную роль инженера-технолога Регины Корабельниковой в детективе «Меня это не касается
», а в 1977-м предстала в качестве Феи Времени в музыкальной сказке «Орех Кракатук
». В 1982-м засветилась в популярной комедии «Трест, который лопнул
», где воплотила образ псевдо-Сары Бернар
и исполнила песню, которая однако не вошла в финальный монтаж. Ее голосом поют Инна Андреевна в известном детском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
» и повзрослевшая Венди в «Питере Пэне
». Последний раз появилась на большом экране в детективе «Он свое получит
», вышедшем в 1992-м. Всего на счету Ирины Понаровской 12 киноролей.
В середине 90-х вела телевизионную программу «Фитнесс-класс Ирины Понаровской». Она разработала собственную гимнастику и методику правильного питания. В 1997-м певица представила в столичном концертном зале «Россия» сольную программу «Женщина всегда права». В день последнего концерта, на Площади Звезд у центрального входа в концертный зал состоялась церемония заложения звездной плиты имени Ирины Понаровской. Так Национальная музыкальная премия «Овация» отметила 25-летний юбилей ее эстрадной службы. В том же году вышел компакт-диск «Женщина всегда права».
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