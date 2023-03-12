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Даниэль Брюль перевоплотится в Карла Лагерфельда

12 марта
2023 год

Новости кино >>
12 марта 2023
Даниэль Брюль сыграет Карла Лагерфельда в биографическом сериале Disney+ «Кайзер Карл» (Kaiser Karl), посвященном знаменитому модельеру. Об этом сообщает Variety.

Шестисерийное шоу поведает о восхождении дизайнера в мире парижской высокой моды 1970-хв. В 1972 году 38-летний Карл Лагерфельд стремился стать самым известным французским модельером, в то время как Ив Сен-Лоран безраздельно властвовал. Лагерфельд стал главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и собственного бренда. Это будет история о соперничестве двух модельеров.

Даниэль Брюль перевоплотится в Карла Лагерфельда
фото: lematin.ch

Компанию Брюлю составят Теодор Пеллерен, Арно Валуа, Алекс Лютц и Аньес Жауи. Режиссерское кресло нескольких эпизодов займет Жером Салль. За производство отвечает французская студия Gaumont. Съемки сериала пройдут во Франции, Италии и Монако.

Осенью прошлого года стало известно, что Джаред Лето исполнит главную роль в полнометражном байопике о Лагерфельде, однако фильм все еще находится в разработке.
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