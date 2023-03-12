Джейсон Кларк и Скотт Иствуд сыграют в продолжении «Ветреной реки»

Джейсон Кларк
, Скотт Иствуд
, Чэск Спенсер
и Мартин Сенсмайер
получили главные роли в продолжении криминального вестерна 2017 года «Ветреная река
». Съемки картины Кари Скогланд в настоящий момент проходят в канадском Калгари, уточняет Deadline
.
Сиквел с подзаголовком «Следующая глава» поведает о новоиспеченном следопыте американской службы рыболовства и дичи Чипе Хэнсоне, втянутом в отчаянную и опасную борьбу между властями, линчевателем и индейской резервацией, на чьей территории прошла новая серия ритуальных убийств. Сценарий для фильма написали Патрик Массетт и Джон Зинман.
В оригинале Тейлора Шеридана
главные роли исполнили Джереми Реннер
и Элизабет Олсен
.
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