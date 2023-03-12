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Дженне Ортега предстоит встреча с Битлджюсом

12 марта
2023 год

Новости кино >>
12 марта 2023
Дженна Ортега планирует присоединиться к команде «Битлджюса 2». Согласно THR, звезда обновленного «Крика» и «Уэнздэй» в случае успешных переговоров может предстать в образе дочери Лидии, сыгранной в оригинале Вайноной Райдер.

Дженне Ортега предстоит встреча с Битлджюсом
фото: theplaylist.net

Создатель «Битлджюса» Тим Бёртон вернется в режиссерское кресло, а Майкл Китон — к титульной роли. Съемки запланированы на конец мая или начало июня в Лондоне, за производство отвечает студия Warner Bros.

Сиквел знаменитой картины давно находится в разработке. В 2013 году стало известно, что Райдер и Китон согласились вернуться к своим персонажам в новом фильме.

Читать Экскурсия по загробному миру

Комедийный фильм ужасов 1988 года рассказывает о супружеской паре, вынужденной оставаться в собственном доме даже после смерти. Между ними и новыми живыми жильцами возникает конфликт. Тогда семья призраков обращается за помощью к Битлджюсу, который обещает решить проблемы с жилплощадью.
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№ 1
ГеоргГеорг   12.03.2023 - 13:40
Ортега теперь всех готических девочек сыграет? Ну, норм читать далее>>
Всего сообщений: 1
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