Дженне Ортега предстоит встреча с Битлджюсом

Дженна Ортега
планирует присоединиться к команде «Битлджюса 2». Согласно THR
, звезда обновленного «Крика
» и «Уэнздэй
» в случае успешных переговоров может предстать в образе дочери Лидии, сыгранной в оригинале Вайноной Райдер
.
Создатель «Битлджюса
» Тим Бёртон
вернется в режиссерское кресло, а Майкл Китон
— к титульной роли. Съемки запланированы на конец мая или начало июня в Лондоне, за производство отвечает студия Warner Bros.
Сиквел знаменитой картины давно находится в разработке. В 2013 году стало известно, что Райдер и Китон согласились вернуться к своим персонажам в новом фильме.
Читать
Экскурсия по загробному миру
Комедийный фильм ужасов 1988 года рассказывает о супружеской паре, вынужденной оставаться в собственном доме даже после смерти. Между ними и новыми живыми жильцами возникает конфликт. Тогда семья призраков обращается за помощью к Битлджюсу, который обещает решить проблемы с жилплощадью.
обсуждение >>