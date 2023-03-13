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Брендан Фрейзер и Мишель Йео признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии

13 марта
2023 год

Новости кино >>
13 марта 2023
Брендан Фрейзер и Мишель Йео признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии. Распределение наград в этих категориях, пожалуй, было главной интригой мероприятия. Юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе.

Брендан Фрейзер и Мишель Йео признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии

Заслуженную статуэтку Фрейзеру принесла роль в драме Даррена Аронофски «Кит». В центре сюжета — учитель-затворник Чарли, который страдает тяжелым ожирением и пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью (Сэди Синк).

Йео получила «Оскар» благодаря роли в фантастической комедии «Всё везде и сразу», названной лучшим фильмом года и суммарно одержавшей победу в семи номинациях. По сюжету героиня Йео путешествует по мультивселенной, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя.

Наградами за роли второго плана отметили Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан, также сыгравших в фильме Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу».

Таким образом, киностудия А24, занимавшаяся производством «Кита» и «Всё везде и сразу», стала первой в истории студией, чьи фильмы принесли четыре актерских «Оскара» за одну церемонию.
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