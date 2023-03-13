Брендан Фрейзер
и Мишель Йео
признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии. Распределение наград в этих категориях, пожалуй, было главной интригой мероприятия. Юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе.
Заслуженную статуэтку Фрейзеру принесла роль в драме Даррена Аронофски
«Кит
». В центре сюжета — учитель-затворник Чарли, который страдает тяжелым ожирением и пытается восстановить отношения с 17-летней дочерью (Сэди Синк
).
Йео получила «Оскар» благодаря роли в фантастической комедии «Всё везде и сразу
», названной лучшим фильмом года и суммарно одержавшей победу в семи номинациях. По сюжету героиня Йео путешествует по мультивселенной, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя.
Наградами за роли второго плана отметили Джейми Ли Кёртис
и Ке Хюи Куан
, также сыгравших в фильме Дэна Квана
и Дэниэла Шайнерта
«Всё везде и сразу».
Таким образом, киностудия А24, занимавшаяся производством «Кита» и «Всё везде и сразу», стала первой в истории студией, чьи фильмы принесли четыре актерских «Оскара» за одну церемонию.
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