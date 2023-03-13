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Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777»

13 марта
2023 год

Новости кино >>
13 марта 2023
Во Владивостоке стартовали съемки абсурдистской трагикомедии «777» — нового фильма Александра Ханта, режиссера «Межсезонья» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Главную роль исполняет Максим Стоянов, сообщает пресс-служба проекта.

Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777»
фото: предоставлено Mosaic Films

Владивосток, март 2011 года, только что случилась авария на АЭС Фукусима. Игорь Хлебников — простой русский мужчина без больших перспектив. Он живет в Приморском крае, работает в гамбургерной и получает копейки. Однажды, снимая зарплату в банкомате, он достает 3 миллиона вместо 10 тысяч. Неожиданная удача запускает череду приключений в жизни героя и проверяет, сможет ли он правильно распорядиться ею. Фильм исследует синдром внезапного богатства и поведение человека, попавшего в такую ситуацию.

Сюжет основан на одноименной повести Кирилла Рябова, который появится в фильме в эпизодической роли. Также на съемках заняты Ирина Пегова, Федор Лавров, Ольга Озоллапиня, Кирилл Полухин и Ольга Богомазова. За физуальную часть отвечает оператор Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Человек из Подольска»).

Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777»
фото: предоставлено Mosaic Films

«Эта история — исследование человека, который, как и многие, мечтает о другой жизни, о лучшем мире и искренне верит, что этот мир где-то существует, надо только туда добраться. На самом же деле пока он не поймет, что этот мир находится прямо здесь, то и вырваться из злополучных обстоятельств у него не получится. Мне очень важно и интересно создавать истории, укорененные в нашей реальности. Когда я снимал свои первые два фильма, то передо мной открылась совсем не «кинематографичная» реальность: пестрота рекламных вывесок, ядовитые цвета современной архитектуры, множество красок, которые мы не привыкли видеть в кино. Я понял, что хочу рассказывать не «серую» историю, а найти ее цвет, сочность и трагикомичность, которая мне ближе, чем чистая драма. Мне по-настоящему интересно искать жанровое кино, преломленное бытовой реальностью, по-новому изобретать сюжет. Именно такой возможностью меня и привлекает текст Рябова», — говорит Александр Хант.

Премьера «777» в России намечена на осень этого года.
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№ 1
Дарья Логич   13.03.2023 - 14:37
Ну.... Если честно, вот такие проекты лично я сама не сильно люблю, хотя бы потому, что жанр совсем не мой. Нет какой-то интересной глубокой мысли за этим читать далее>>
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фильмы
777Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовМежсезоньеЧеловек из Подольска

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Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777» фотографии
Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777» фотографии
Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777» фотографии
Александр Хант приступил к съемкам трагикомедии «777» фотографии
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