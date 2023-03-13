Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь

Сюжет перенесет зрителей в февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.
«Наша история — это не документальное описание, а некая быль по мотивам реальных событий. В работе мы сталкивались с тем, что все время всплывают факты от свидетелей происходившего, которые в официальной версии не подтверждаются. Чукчи на Чукотке по-своему видят эти события, есть несколько разных историков-исследователей, у которых тоже свои взгляды. Где-то найденные факты и слухи используем, где-то — нет, стараемся быть очень аккуратными и не додумывать ничего совершенно невероятного», — говорит режиссер сериала Степан Коршунов.
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