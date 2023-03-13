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Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь

13 марта
2023 год

Новости кино >>
13 марта 2023
В Архангельской области и на Чукотке одновременно двумя группами начались съемки нового шестисерийного проекта more.tv «‎Челюскин. Первые» об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Главные роли в исторической драме исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков. Шоураннером сериала выступает Федор Бондарчук, сообщает пресс-служба more.tv.

Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь
фото: Пресс-служба more.tv

Сюжет перенесет зрителей в февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

«‎Наша история — это не документальное описание, а некая быль по мотивам реальных событий. В работе мы сталкивались с тем, что все время всплывают факты от свидетелей происходившего, которые в официальной версии не подтверждаются. Чукчи на Чукотке по-своему видят эти события, есть несколько разных историков-исследователей, у которых тоже свои взгляды. Где-то найденные факты и слухи используем, где-то — нет, стараемся быть очень аккуратными и не додумывать ничего совершенно невероятного»‎, — говорит режиссер сериала Степан Коршунов.

Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь
фото: Пресс-служба more.tv

В съемках также участвуют актеры Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие.

Созданием проекта занимается кинокомпания Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета. Сериал выйдет в 2024 году и пополнит линейку more originals.
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Челюскин. Первые

фотографии >>
Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь фотографии
Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь фотографии
Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь фотографии
Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь фотографии
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