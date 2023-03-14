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Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна»

14 марта
2023 год

Новости кино >>
14 марта 2023
Студия TMS EntertainmentПовторная жизнь», «Очень приятно, Бог») опубликовала новый трейлер третьего сезона «Доктора Стоуна». У нас промо-ролик научно-фантастического аниме можно посмотреть с русскими субтитрами (как и предыдущий). Разделенный на два кура сериал с подзаголовком «Новый мир» «на десять миллиардов процентов» выйдет 6 апреля.


После того, как загадочная зеленого вспышка осветила Землю, человечество окаменело. С тех пор прошли тысячи лет, пока не пробудился гениальный старшеклассник Сэнгу Исигами, решивший восстановить цивилизацию силой науки. В новом трейлере талантливый ученый и его освобожденные из каменного плена товарищи — уже знакомые Гэн Асагири и Хром, а также специально пробужденный в мореходных целях Рюсуй Нанами — готовятся к путешествию на «Остров сокровищ», чтобы разыскать платину и иметь безграничный запас жидкости для возвращения людей к жизни.

Читать Обзор аниме «Доктор Стоун»
Творческая группа во главе с режиссером Сюхэем МацуситойРемейк нашей жизни») не изменилась, а к прежнему актерскому составу присоединилась сэйю Маая Сакомото: Лайза из «Созданного в Бездне» и Аманэ из «Мастера муси» озвучит дворецкого Рюсуя — Франсуа. Опенинг Wasuregataki прозвучит в исполнении Хьюи Исидзаки.

Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна»

Манга «Доктор Стоун», написанная Риитиро Инагаки и проиллюстрированная южнокорейским художником Боити, публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с марта 2017 по март 2022 года. Всего вышло 26 томов.
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Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна» фотографии
Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна» фотографии
Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна» фотографии
Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна» фотографии
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