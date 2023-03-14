Дорога на остров сокровищ в трейлере третьего сезона «Доктора Стоуна»

Студия TMS Entertainment
(«Повторная жизнь
», «Очень приятно, Бог
») опубликовала новый трейлер третьего сезона «Доктора Стоуна
». У нас промо-ролик научно-фантастического аниме можно посмотреть с русскими субтитрами (как и предыдущий
). Разделенный на два кура сериал с подзаголовком «Новый мир
» «на десять миллиардов процентов» выйдет 6 апреля.
После того, как загадочная зеленого вспышка осветила Землю, человечество окаменело. С тех пор прошли тысячи лет, пока не пробудился гениальный старшеклассник Сэнгу Исигами
, решивший восстановить цивилизацию силой науки. В новом трейлере талантливый ученый и его освобожденные из каменного плена товарищи — уже знакомые Гэн Асагири
и Хром
, а также специально пробужденный в мореходных целях Рюсуй Нанами
— готовятся к путешествию на «Остров сокровищ», чтобы разыскать платину и иметь безграничный запас жидкости для возвращения людей к жизни.
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Обзор аниме «Доктор Стоун»
Творческая группа во главе с режиссером Сюхэем Мацуситой
(«Ремейк нашей жизни
») не изменилась, а к прежнему актерскому составу
присоединилась сэйю Маая Сакомото
: Лайза из «Созданного в Бездне
» и Аманэ из «Мастера муси
» озвучит дворецкого Рюсуя — Франсуа
. Опенинг Wasuregataki прозвучит в исполнении Хьюи Исидзаки
.
Манга «Доктор Стоун», написанная Риитиро Инагаки
и проиллюстрированная южнокорейским художником Боити
, публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с марта 2017 по март 2022 года. Всего вышло 26 томов.
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