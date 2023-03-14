Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I

Фильм расскажет о первых императрицах Российской Империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине картины – Елизавете I, чей образ и воплотит Юлия Пересильд.
«Я первый раз снимаюсь в документально-художественном фильме, это интересно и ново для меня. Недавно я услышала любопытное сравнение: "Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном". По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, это позволяет глубже передать характер моей героини», — поделилась актриса.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир – не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны. Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства.
«Мы хотим рассказать о том удивительном времени, когда молодая империя, построенная Петром I, на 70 лет перешла в руки женщинам – императрицам. Как им удалось сохранить, обустроить, предать стране красоту и блеск, укрепить международные позиции. У нас очень интересные артисты. Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок «Петра» у нас больше опыта, больше умения и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно также найдет свою аудиторию», — отметил Андрей Кравчук.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
В «Императрицах» к своим ролям вернутся актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император» Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. «Петр I» вышел в прокат в ноябре 2022 года и стал самым кассовым неигровым фильмом с общим показателем сборов в 275 миллионов рублей.
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