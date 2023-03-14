Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I

14 марта
2023 год

Новости кино >>
14 марта 2023
Начались съемки масштабного документально-художественного фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд. За режиссуру отвечает Андрей Кравчук, работавший над картинами «Адмиралъ», «Союз спасания», «Петр I. Последний царь и первый император» — последний проект также создавался в рамках цикла «Русь», и «Императрицы» станут его прямым продолжением. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается производством ленты.

Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Фильм расскажет о первых императрицах Российской Империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине картины – Елизавете I, чей образ и воплотит Юлия Пересильд.

«Я первый раз снимаюсь в документально-художественном фильме, это интересно и ново для меня. Недавно я услышала любопытное сравнение: "Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном". По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, это позволяет глубже передать характер моей героини», — поделилась актриса.

Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. Маленькая Елизавета уже знает, что мир – не фабрика по исполнению желаний. Ей не суждено стать королевой Франции, ведь после смерти Петра I Людовик XV разрывает все былые договоренности. А за престол Российской Империи идет самая настоящая борьба и никто даже в шутку не рассматривает кандидатуру юной царевны. Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства.

«Мы хотим рассказать о том удивительном времени, когда молодая империя, построенная Петром I, на 70 лет перешла в руки женщинам – императрицам. Как им удалось сохранить, обустроить, предать стране красоту и блеск, укрепить международные позиции. У нас очень интересные артисты. Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок «Петра» у нас больше опыта, больше умения и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно также найдет свою аудиторию», — отметил Андрей Кравчук.

Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

В «Императрицах» к своим ролям вернутся актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император» Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. «Петр I» вышел в прокат в ноябре 2022 года и стал самым кассовым неигровым фильмом с общим показателем сборов в 275 миллионов рублей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Игорь ГординИван КолесниковАндрей КравчукЮлия ПересильдКсения Утехина
фильмы
АдмиралъАдмиралъ (сериал)ИмператрицыПётр I. Последний царь и первый императорСоюз Спасения

фотографии >>
Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I фотографии
Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I фотографии
Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I фотографии
Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Александр Толубаев
10 марта ушёл из жизни актёр Александр Толубаев.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.

День рождения >>

Бахтияр Касымов
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Билли Кристал
Рита Ташингем
Джонни Флинн
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram