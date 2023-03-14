Андрей Смоляков снимается в продолжении военной драмы «Топор»

Андрей Смоляков вернется к роли Ивана Родина в четвертой части исторической военной драмы «Топор». О старте съемок проекта «Топор. 1945» сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
Зима 1945 года. Советская Армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии. В разведроту приходит пополнение – молодые ребята без боевого опыта. Все понимают, что до конца войны остается совсем немного, и командование решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу, в небольшом поместье, где живет немецкая семья. Командиром назначают, вопреки его воли, старшину Ивана Родина.
Однажды один из бойцов в угольном сарае находит два ящика, набитых ценностями, в том числе и картинами. Потоцкий, искусствовед по образованию, бегло осматривает находки и заявляет, что это настоящее сокровище, греческое и римское золото, картины шестнадцатого века и украшения времен Возрождения, скорее всего, награбленные фашистами из частных и музейных коллекций.
«В основе всех частей нашего телефильма лежат реальные факты. Конечно, они художественно переосмыслены, есть определенные образные действия, творческие решения. В реальной жизни был такой человек – рядовой Дмитрий Овчаренко, который однажды, доставляя на передовую боеприпасы, столкнулся с отрядом немцев численностью около 50 человек. Используя простой топор и несколько гранат, он в одиночку в ходе боя не только смог дать немцам отпор, но и даже добыл ценные документы, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. Этот солдат и стал прототипом нашего главного героя Ивана Родина. В четвёртой части картины действия происходят в январе 1945 года во время начала Кёнигсбергской операции. Этот сюжет также основан на реальных фактах, когда немцы уже понимали, каким будет исход войны и делали так называемые «схроны», надеясь использовать награбленные ценности, шедевры искусства как залог своей будущей тихой жизни где-нибудь, например, в Латинской Америке», — рассказал Вадим Островский.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Пушкине — в Усадьбе великого князя Бориса Владимировича Романова в Царском силе.
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