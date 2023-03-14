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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
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Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля

14 марта
2023 год

Новости кино >>
14 марта 2023

Премьера сериала «Жить жизнь» состоится 13 апреля на START. Главную роль в драме от создателей «Содержанок» исполняет Любовь Аксенова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В основу сюжета легла книга писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской. В центре истории — 30-летняя Аня (Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни неслучайна.

Дарья Мороз, которая снялась в проекте и выступила его продюсером, считает, что про абьюз и манипулятивные отношения настолько развернуто и всерьез в кино еще не говорили: «Каждый из нас сталкивался с осознанной или бессознательной психологической манипуляцией: в детстве, в дружбе, в работе, в отношениях. Осознанное воздействие на психику, конечно, страшнее: количество людей, особенно мужчин, развивающих в себе этот “талант”, пугающе огромно. Находясь в истории, где токсичность и подчинение становятся нормой, человек может не только потерять свою личность, но и шагнуть в пропасть, уничтоженный чувством вины. “Жить жизнь” — не просто стильное, будоражащее кино, в него заложена терапевтическая “антиабьюзивная” пилюля, помогающая распознавать манипуляцию и научиться ей противостоять».

Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Роль молодого перспективного врача Матвея, на прием к которому попадает Анна и неожиданно для себя зовет его на свидание, играет Роман ВасильевКонтейнер», «Идентификация»).

«Готовясь к роли, я искал сочувствие и даже безусловную любовь к герою. Не нашел, но увидел его уязвимость. Мне кажется, моему герою больно от самого себя. Проект покажет манипуляторов со стороны, возможно, они посмотрят и смогут что-то про себя понять, увидеть, к чему их поведение и отношение к миру может привести. А людям, которые находятся в созависимости и искренне считают, что это и есть настоящее чувство, поможет задать правильные вопросы себе и окружающим», — считает Роман Васильев.

Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Одну из ключевых ролей в проекте — погибшего мужа Анны — сыграл Юрий Чурсин. Также в сериале снялись Даниил Воробьев, Владислав Ценев, Анастасия Крылова, Евгений Шварц и другие.

«Жить жизнь» станет сотой премьерой собственного производства онлайн-кинотеатра START. В день премьеры будут доступны две первые серии, далее эпизоды будет выходить раз в неделю по четвергам.
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Любовь АксёноваРоман ВасильевДаниил ВоробьёвАнастасия КрыловаДарья МорозВладислав ЦенёвЮрий ЧурсинЕвгений Шварц (II)
фильмы
Жить жизньИдентификацияКонтейнер-2Содержанки

фотографии >>
Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля фотографии
Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля фотографии
Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля фотографии
Любовь Аксенова вступит в отношения с манипулятором 13 апреля фотографии
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Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

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