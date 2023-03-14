«Пелевин» и «Нулевой пациент» получили национальную премию «Большая цифра»

В Москве вручили 14-ю национальную премию в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Итоги прошедшего года подвели в рамках выставки-форума CSTB.PRO.MEDIA.
Лучшим документальным фильмом, произведенным для стримингового сервиса, стал «Пелевин» Родиона Чепеля
(KION). Также стриминг получил почетную награду за документальный проект «Большой. Сезон»
(совместное производство со Star Media).
В номинации «Лучший художественный фильм» победу одержали «Мажор в Сочи»
и «СамоИрония судьбы!»
. Главным драматическим сериалом для платформ в 2022 году стал «Обоюдное согласие»
(KION). В зрительском голосовании победил «Нулевой пациент»
(Кинопоиск).
Премии в категории «Детективы и триллеры» получили сериалы «1703»
(Okko) и «13 клиническая»
(ИВИ). По мнению зрителей, главным сериалом этого жанра в 2022 году стал «Чикатило»
. Лучшие комедийные сериалы — «Трудные подростки»
и «Жуки»
.
Главными документальными сериалами минувшего года по версии CSTB стали «Русские хакеры»
от Кинопоиска (выбор жюри) и «Нулевые»
от More.TV/Wink (выбор зрителей). Проекты «Беременна в 45» (телеканал Ю) и Snow Party («Музыка Первого») получили награды как лучшие развлекательное шоу. Стриминговый сервис Okko признан лучшим онлайн-кинотеатром минувшего года. Также премии получили More.tv (лучшая платформа для IP TV, OTT) и Wink (лучший OTT-продукт и сервис оператора).
«365 дней ТВ» и «Наука» завоевали статуэтки в номинации «Документально-познавательный телеканал». Музыкальными каналами года стали «Музыка Первого» (за нее голоса отдали как жюри, так и зрители) и Classic Music. Спецприз за семейный музыкальный канал вручили представителям Music Box Gold.
Приз за документально-образовательную программу ушел «Москве 24» — за передачу «Сделано в Москве». Статуэтку за «Музыкальную телепрограмму» завоевал проект «Новогодняя ночь» (телеканал «Время»). Награду за «Фильмовый телеканал» разделили «Дом кино Премиум» и «Мосфильм. Золотая коллекция», сериальный — «Победа» и «Дорама». В категории детских телеканалов отмечены «О!» и «Лёва». Также награды получили молодежный канал «Ю», «Museum TV», телеканалы «Бобер», «Кухня TV» , спортивный «Старт» , новостные «Мир 24» и «Известия».
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