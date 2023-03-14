«Пелевин» и «Нулевой пациент» получили национальную премию «Большая цифра»

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Новости кино Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым Также в числе новинок «Dомашнего» — проекты «Время жениться», «Удержи меня» и «Одиночества.net»

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Новости кино «Блондинка» получила «Золотую малину» как худший фильм Джареда Лето снова отметили за самую неудачную актерскую работу

Главная тема Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Лайфстайл «Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме Актриса поблагодарила всех, кто поддержал её после увольнения

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