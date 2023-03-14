Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пелевин» и «Нулевой пациент» получили национальную премию «Большая цифра»

14 марта
2023 год

Новости кино >>
14 марта 2023
В Москве вручили 14-ю национальную премию в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Итоги прошедшего года подвели в рамках выставки-форума CSTB.PRO.MEDIA.

кадр из сериала Нулевой пациент

Лучшим документальным фильмом, произведенным для стримингового сервиса, стал «Пелевин» Родиона Чепеля (KION). Также стриминг получил почетную награду за документальный проект «Большой. Сезон» (совместное производство со Star Media).

В номинации «Лучший художественный фильм» победу одержали «Мажор в Сочи» и «СамоИрония судьбы!». Главным драматическим сериалом для платформ в 2022 году стал «Обоюдное согласие» (KION). В зрительском голосовании победил «Нулевой пациент» (Кинопоиск).

Премии в категории «Детективы и триллеры» получили сериалы «1703» (Okko) и «13 клиническая» (ИВИ). По мнению зрителей, главным сериалом этого жанра в 2022 году стал «Чикатило». Лучшие комедийные сериалы — «Трудные подростки» и «Жуки».

Главными документальными сериалами минувшего года по версии CSTB стали «Русские хакеры» от Кинопоиска (выбор жюри) и «Нулевые» от More.TV/Wink (выбор зрителей). Проекты «Беременна в 45» (телеканал Ю) и Snow Party («Музыка Первого») получили награды как лучшие развлекательное шоу. Стриминговый сервис Okko признан лучшим онлайн-кинотеатром минувшего года. Также премии получили More.tv (лучшая платформа для IP TV, OTT) и Wink (лучший OTT-продукт и сервис оператора).

«365 дней ТВ» и «Наука» завоевали статуэтки в номинации «Документально-познавательный телеканал». Музыкальными каналами года стали «Музыка Первого» (за нее голоса отдали как жюри, так и зрители) и Classic Music. Спецприз за семейный музыкальный канал вручили представителям Music Box Gold.

Приз за документально-образовательную программу ушел «Москве 24» — за передачу «Сделано в Москве». Статуэтку за «Музыкальную телепрограмму» завоевал проект «Новогодняя ночь» (телеканал «Время»). Награду за «Фильмовый телеканал» разделили «Дом кино Премиум» и «Мосфильм. Золотая коллекция», сериальный — «Победа» и «Дорама». В категории детских телеканалов отмечены «О!» и «Лёва». Также награды получили молодежный канал «Ю», «Museum TV», телеканалы «Бобер», «Кухня TV» , спортивный «Старт» , новостные «Мир 24» и «Известия».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
KIONmore.tvwinkИвиКинопоискОККО
персоны
Родион Чепель
фильмы
13 клиническая1703Большой. СезонЖуки-3Мажор в СочиНулевой пациентНулевыеОбоюдное согласиеПелевинРусские хакеры: началоСамоИрония судьбы!Трудные подростки-4Чикатило

анонс

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.
Александр Толубаев
10 марта ушёл из жизни актёр Александр Толубаев.
Владимир Косулин
10 марта ушёл из жизни актёр Владимир Косулин.

День рождения >>

Бахтияр Касымов
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Билли Кристал
Рита Ташингем
Джонни Флинн
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram