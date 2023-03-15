Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

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Новости кино «Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу» За режиссуру наградили Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта

Лайфстайл Как это было: Яркие моменты премии «Оскар»-2023 И волки сыты, и овцы целы

Спутник телезрителя «Заражение»: Хроника пандемии В ночь с 13 на 14 марта, 00:00, Пятница!

Новости кино Брендан Фрейзер и Мишель Йео признаны лучшими актерами по версии Американской киноакадемии За роли второго плана отметили Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан

Обзор сериалов «Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего