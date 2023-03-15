Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

15 марта
2023 год

Новости кино >>
15 марта 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссёра Сарика АндреасянаЗемлетрясение»). В нём самолёт натыкается на стаю птиц.


История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…

Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Главные роли в фильме сыграли Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырёв, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Дмитрий Власкин, Дмитрий Колчин, Ксения Алферова и другие.

В российский прокат лента «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет уже 16 марта.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
Егор Бероев в роли лётчика-героя Дамира Юсупова в трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Марк Богатырев: «Есть еще актерские амбиции, которые я не удовлетворил»
Дорогая, я не перезвоню: Питчинг иных в Фонде кино — 2022
персоны
Ксения АлфёроваСарик АндреасянЕгор БероевМарк БогатырёвДмитрий ВласкинДмитрий КолчинПолина МаксимоваГерман МодягинЕлизавета МорякМихаил ТарабукинОльга ХохловаЖанна Эппле
фильмы
На солнце вдоль рядов кукурузы

фотографии >>
Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.
Виктор Пушкин
11 марта ушёл из жизни актёр Виктор Пушкин.
Нина Ярова
11 марта ушла из жизни актриса Нина Ярова.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Дмитрий Бикбаев
Юрий Горобец
Оксана Мысина
Лионелла Пырьева
Владимир Самойлов
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Жуакин де Алмейда
Джордж Брент
Джей Кортни
Ева Лонгория
Келлан Лутц
Ольга Шоберова
Барбара Шульц
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?