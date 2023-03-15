Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы
» режиссёра Сарика Андреасяна
(«Землетрясение
»). В нём самолёт натыкается на стаю птиц.
История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…
Главные роли в фильме сыграли Егор Бероев
, Герман Модягин
, Ольга Хохлова
, Жанна Эппле
, Лиза Моряк
, Марк Богатырёв
, Полина Максимова
, Михаил Тарабукин
, Дмитрий Власкин
, Дмитрий Колчин
, Ксения Алферова
и другие.
В российский прокат лента «На солнце, вдоль рядов кукурузы
» выйдет уже 16 марта.
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